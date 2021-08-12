Twitter yazı tipi mi değişti? Alışmak zaman alacak...

Twitter yazı fontunun değiştiğini gören kullanıcılar, "Twitter'da değişiklik mi yapıldı, yazı tipi değişti mi?" sorularını araştırmaya başladı. İşte Twitter'in yeni yazı fontu...

Kullanıcıların alışık olduğu yazı karakterini değiştiren Twitter, birçok kişinin tepkisiyle karşılaştı.

Uygulamayı açan kullanıcılar, Twitter'da bir değişiklik mi oldu sorusunu araştırıyor.

Yazı fontunun değişmesi gözlere tuhaf gelirkeni eski sürüme geçiş yapılıp yapılamayacağı da merak ediliyor.

TWİTTER GÜNCELLENDİ Mİ?

Twitter, yeni güncelleme ile Chirp fontuna geçiş yaptı. Buna göre twitter kullanıcıları yeni font ne oldu merak etti.

Twitter'ın resmi Twitter hesabı üzerinden de Twitter'ın yazı tipinin değiştirildiği duyuruldu.

Twitter'ı sık kullananların ilk etapta alışmasının zor olacağı yeni yazı tipinden memnun olanların sayısı bir hayli az. Ancak bunun alışma sürecinden kaynaklandığı düşünülüyor.

TWİTTER YENİ FONT CHIRP NEDİR?

Twitter bundan böyle Chirp fontu ile devam edecek. Chirp bir tür yazı tipidir. Windows bilgisayarlarınıza da dilerseniz yükleyebiliyorsunuz. Twitter'da yazı tipi değiştirme bulunmuyor fakat yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz.