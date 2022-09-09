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    Twitter, yeni WhatsApp özelliğini test ediyor

    Twitter, Android kullanıcıları için gönderilerin altına bir WhatsApp butonu ekleyerek tweet paylaşmayı test ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 09:47
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    Twitter, yeni WhatsApp özelliğini test ediyor

    Son dönemde platforma tweet düzenleme özelliği eklemek için çalışmalarına devam eden Twitter, yeni bir özelliği daha gündemine aldı.

    Twitter, Android kullanıcıları için gönderilerin altına bir WhatsApp butonu ekleyerek tweet paylaşmanın yeni bir yolunu test ediyor.

    Bu sayede kullanıcılar, Twitter'ın yeni butonuyla doğrudan WhatsApp'taki kişiler ve gruplarla tweet paylaşabilecek.

    Şimdilik test aşamasında

    Yeni özellikle birlikte, tweet'lerdeki paylaşım simgesinin WhatsApp butonuyla değiştirildiği görülüyor.

    Şimdilik Hindistan'da belirli bir kullanıcı grubu üzerinde test edilen yeni özelliğin, önümüzdeki haftalarda platforma eklenmesi bekleniyor.

    twitter


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