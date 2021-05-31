Twitter, yoğunluk nedeniyle mavi tik başvurularını durdurdu

Geçtiğimiz günlerde mavi tik başvuru formunu herkese açan Twitter, yoğun talep nedeniyle başvuruları askıya aldı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, bildiğiniz gibi onaylanmış hesap özelliğiyle ünlü kişilerin kullandığı hesapları mavi tik ile etiketliyor.

İlk başlarda herkesin başvurabileceği hesap doğrulama özelliği, daha sonra Twitter tarafından kapatılmış ve hangi hesapların onaylacağına platform karar vermeye başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Twitter, "Mavi Tik" alma özelliğini bütün kullanıcılara açmış ve talep toplamaya başlamıştı.

YOĞUNLUK NEDENİYLE İŞLEMLER DURDU

Twitter, kullanıcıların mavi tik başvurusuna çok fazla ilgi gösterdiğini belirterek, yoğunluk nedeniyle başvuruların durdurulduğunu açıkladı.

Şirket, mevcut başvurular incelendikten sonra formun yeniden açılacağı bilgisini paylaştı.

MAVİ TİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Daha önce mavi tik başvuru özelliği, ayrı bir form doldurularak yapılıyordu. Ancak Twitter, başvuru formunu artık hesabınıza entegre etmiş durumda.

Mavi tik başvuru yapabilmek için telefon numarası ile e-posta hesabı onaylanmış ve aktif bir Twitter hesabına sahip olmanız gerekiyor.

Eğer hesabınız temel yeterlilikleri karşılıyorsa, Hesap Ayarları bölümünde başvuru sekmesini görebilirsiniz. (Hizmet durdurulduğu için başvuru sekmesini göremeyebilirsiniz.)

Buradaki formu doldurmanız ve gerekli olan kimlik bilgilerini vererek, başvuru sürecini tamamlamanız gerekiyor.