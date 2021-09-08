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    Twitter'a takipçi çıkarma özelliği geliyor

    Twitter, kullanıcıların istenmeyen takipçileri profilden uzak tutma işlemini kolaylaştırmak için "takipçi çıkarma" özelliği üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 13:36
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    Twitter'a takipçi çıkarma özelliği geliyor

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, tasarımda ufak değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

    Şimdiye kadar kullanıcılar, kendisini takip etmesini istemedikleri diğer kullanıcıları engellemek zorunda kalıyordu. Yeni özellikle birlikte Twiter, engelleme yolundan farklı olarak "takipçi çıkarmaya" izin verecek.

    Dileyen kullanıcılar, kendisini takip etmesini istemeyen diğer kullanıcıları takip listesinden çıkarabilecek.

    Aslına bakacak olursak, Twitter için yeni olan bu özellik diğer platformlarda yıllardır kullanılıyor. Örneğin Instagram kullanırken bir takipçinizi çıkarabileceğiniz bir seçenek var. Facebook'ta ise bir kişiyi arkadaşlıktan çıkarmanız yeterli.

    twitter

    TAKİPÇİ ÇIKARMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK

    Twitter'ın yeni özelliği ile kullanıcılar, takipçiler listesine girip kullanıcılar ile ilgili ayar yapabilecekleri seçeneğe tıkladıklarında, "Remove this follower" ya da "Bu takipçiyi çıkar" özelliğine erişecek.

    Bu seçenek, bir takipçinin hesaptan uzak tutulmasını sağlayacak. Böylece kullanıcılar, Twitter'da takipçi çıkarmak için o hesabı engellemek zorunda kalmayacak.

    Twitter'ın takipçi çıkarma özelliği, şu an için kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediliyor. Özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı henüz açıklanmadı.

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