Twitter'a yeni alternatif: Mastodon nedir, nasıl kullanılır?

Elon Musk'ın Twitter'ın sahibi olmasının ardından bazı kullanıcılar yeni platform arayışına girdi. Göze ilk çarpan ise Mastodon oldu. Peki Mastodon nedir, nasıl kullanılır?

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'ı satın almasıyla gündemde...

Elon Musk'ın hemen akabinde Twitter'da yaptığı değişiklikler de dikkat çekiyor.

Mavi tik ücretli oldu, şirketin çalışanları ve yöneticileri dahil birçok kişi işten çıkartıldı, eski sevgilisi Amber Heard'in hesabı kapatıldı...

Birçok kullanıcı ise bu sebeplerden rahatsız olarak Twitter'ı terk etti ve başka uygulamalara yöneldi.

Twitter'a alternatif platformlardan en çok ilgi gören ise 'Mastodon' oldu. Daha önce adını pek duymadığımız Mastodon nedir ve nasıl kullanılır merak ediliyor. İşte Twitter'ı aratmayacak özelliklere sahip Mastodon platformu hakkında bilgiler...

Mastodon nedir

2016 yılında kurulan Mastodon, Twitter'a benzer bir arayüze sahip.

Kurucusu Eugen Rochko tarafından yönetilen kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından işletiliyor ve kitle fonlaması ile destekleniyor. Aynı zamanda ücretsiz ve reklamsız bir platform.

Mastodon nasıl kullanılır

Hesaplı kullanıcılar kısa gönderiler paylaşabiliyorlar ve bunlar yanıtlanabiliyor, beğenilip yeniden yayınlanabiliyor. Mastodon bu gönderilere 'toots' adını veriyor. Hesaplar birbirini takip edebiliyorlar.

Mastodon'a kaydolduktran sonra bir de tercih ettiğiniz bir 'server' yani hizmet sağlayıcı sunucuya kaydolmanız gerekiyor. Seçtiğiniz sunucu, kullanıcı adınızın bir parçası haline geliyor.

Sunucu seçilmesinin nedeni ise merkeziyetsiz bir yapı olması. Farklı sunucular birbirine bağlanıyor ve ortak bir ağ oluşturuyor.