Twitter'da 2020'nin en çok konuşulan olayları belli oldu

Twitter'da 2020'nin en çok konuşulan olayları belli oldu

Adba Analytics, hazırladığı raporda Twitter'da 2020 yılının en çok konuşulanlarını analiz etti.

2 hafta önce geride bıraktığımız 2020 yılı, dünya için felaketlerle dolu bir yıl oldu. 2020'nin en önemli olayı ise tahmin edebileceğiniz gibi koronavirüs.

Peki 2020'de sosyal medyada en çok neyin konuşulduğunu ve hangi konuların daha fazla etkileşim aldığını hiç merak ettiniz mi?

Dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age dergisi için hazırladığı raporda, sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulanlarını analiz etti.

1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırlanan raporda, 2020'de Twitter’da yapılan tüm paylaşımlar içerisinde çeşitli kategorilerde en çok konuşulanlar listelendi.

2 MİLYARI AŞKIN PAYLAŞIM YAPILDI

Twitter'da 2 milyar 135 milyon paylaşım yapan Türk kullanıcıların, günlük ortalama 40 milyon tweet attığı görüldü. Yapılan tüm bu paylaşımların yüzde 42'si negatif, yüzde 22’si ise pozitif içeriğe sahip.

EN ÇOK PAYLAŞIM ABD'DEN GELDİ

2020 yılı boyunca dünya genelinde Twitter’da en çok paylaşım yüzde 31 oranında Amerika’dan yapılırken, sıralamayı yüzde 26 ile Japonya, yüzde 12 ile Brezilya takip etti.

Ülkemize gelindiğinde ise 180 milyon tekil kullanıcı 2 milyar paylaşım yaptı. Türkiye'den yapılan paylaşımların toplam erişimi 15 milyar, toplam görüntülenmesi ise 4 trilyona ulaştı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KONUŞULAN OLAYLAR

Türkiye’de yılın en çok konuşulan olayları aylık bazda incelendiğinde, koronavirüs hakkında yapılan paylaşımlar 69 milyonu aşarak ilk sırada yer aldı.

Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması ile ilgili paylaşımlar 7 milyona ulaşarak ikinci sırada yer alırken, İzmir Depremi 3 milyonluk konuşulma hacmi ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

Koronavirüs: +69 milyon

Ayasofya’nın ibadete açılması: +7 milyon

İzmir Depremi: +3 milyon

Elazığ Depremi: +2 milyon

Süleyman Soylu’nun istifa kararı: +963 bin

Avustralya yangınları: +676 bin

ABD Başkanlık Seçimleri: +521 bin

Kasım Süleymani’nin öldürülmesi: +452 bin

PSG-Başakşehir maçının ardından #NotoRacism paylaşımları: +448 bin

Berat Albayrak’ın istifa etmesi: +393 bin

EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN TWEET'LER

Türkiye’den yapılan paylaşımlar baz alındığında yılın en çok etkileşim alan içeriği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Temmuz tarihinde paylaştığı Ayasofya’nın ibadete açılması ile "Hayırlı olsun." tweet'i oldu.

Erdoğan’ı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın 16 Mart tarihinde yaptığı koronavirüs paylaşımı takip ederken, yine Koca’nın 13 Mart tarihli koronavirüs kuralları paylaşımı üçüncü sırada yer aldı.

1- @RTErdogan: ‘’Hayırlı olsun.’’ (10 Temmuz 2020: 120 bin RT, 18 bin alıntı, 335 bin beğeni)



2- @drfahrettinkoca: “TANER ÖLMEZ de bizim söylediklerimizi söylüyor. Koronavirüs riskinden korunmak için 14 kural retweet’leyin, koronavirüsün yayılmasını önleyin.” (16 Mart 2020: 103 bin RT, 2 bin alıntı, 226 bin beğeni)



3- @drfahrettinkoca: “Retweet edin, koronavirüsten korunmanın 14 kuralı yayılsın.” (13 Mart 2020: 94 bin retweet, bin alıntı, 114 bin beğeni)

EN ÇOK BAHSEDİLEN KULLANICILAR

2020 yılı boyunca en çok etkileşime geçilen ve bahsedilen hesaplar sırasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Prof. Dr. Fahrettin Koca oldu. Bu kullanıcıları sırasıyla Ak Parti ve Millî Eğitim Bakanlığı resmî hesabı takip etti.

1. @rterdogan: 58 milyon

2. @ziyaselcuk: 29 milyon

3. @drfahrettinkoca: 23 milyon

4. @akparti: 11 milyon

5. @tcmeb: 9 milyon

6. @suleymansoylu: 9 milyon

7. @abdulhamitgul: 8 milyon

8. @dbdevletbahceli: 8 milyon

9. @tcbestepe: 8 milyon

10. @beratalbayrak: 8 milyon

EN ÇOK KULLANILAN ETİKETLER

1. #survivor2020: 8.289.055

2. #deprem: 2.936.161

3. #evdekal: 2.248.215

4. #covid19: 1.482.949

5. #milliteknolojihamlesi: 1.460.348

6. #ayasofyacamii: 1.354.083

7. #millihesaplaryanyana: 1.154.639

8. #coronavirus: 1.057.493

9. #azerbaycan: 987.708

10. #birliktebaşaracağız: 986.122

EN ÇOK PAYLAŞIM YAPAN ŞEHİRLER

2020 yılında Türkiye’nin en çok paylaşım yapan şehirleri listelendiğinde, 309 milyonun üzerinde paylaşım ile İstanbul’un ilk sırada yer aldığı görülüyor. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip ediyor.

1. İstanbul: 309.702.267

2. Ankara: 48.887.643

3. İzmir: 46.146.070

4. Bursa: 19.836.330

5. Antalya: 17.012.735

6. Adana: 14.076.030

7. Kocaeli: 10.669.663

8. Mersin: 8.471.536

9. Eskişehir: 7.999.251

10. Samsun: 7.589.139

