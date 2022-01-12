Twitter'da favlayanları eksik görmenizin 6 sebebi

"Bir tweet okuduğumda mesela 20 kişi beğendiyse bunun sadece 10 tanesi gözüküyor, neden" diye soruyorsanız, yanıtı haberimizde.

Mart 2006 tarihinden bu yana hayatımızda olan Twitter, en popüler sosyal medya platformlarından biri.

Birçok özelliği ile karşımıza çıkan Twitter, zaman zaman bazı problemlerle de gündeme gelebiliyor.

Bunlardan bir tanesi de Twitter’da beğeniler gözükmüyor sorunu diyebiliriz.

Twitterda paylaşımlarınızı favorilerine ekleyen ve retweetleyenlerin hepsi gözükmüyorsa, bunun herkes tarafından bilinmeyen bir nedeni var.

Twitter’da beğenilerin gözükmemesi neden olur en az çözüm önerileri kadar önemlidir. Zira nedenler bilinmezse, çözümler de anlaşılamayabilir.

TWİTTER'DA BEĞENENLERİ GÖREMEME SEBEPLERİ

Beğeniler küçük bir kalp simgesiyle ifade edilir ve Tweeti takdir ettiğinizi göstermek için kullanılır. Profil sayfanızda Beğeniler sekmesine tıklayarak veya dokunarak beğendiğiniz Tweetleri görüntüleyebilirsiniz.

Ancak bazen beğeni sayınız ile gördüğünüz kişi sayısı arasında fark olabilir. Örneğin tweetinizi 10 kişi beğenmiş görünüyor ancak görüntülemek istediğinizde 8 kişi çıkıyor. 2 kişi nereye gitti sorusu akıllarda yerini alıyor.

Burada farklı nedenler olmakla beraber, bazıları şöyledir;

Twitter güncel olmayabilir Telefon güncel olmayabilir Google Play Store güncel olmayabilir İnternet çekmiyor olabilir Telefon çekmiyor olabilir Ancak en sık karşılaşılan bir problem daha var ki; Korumalı hesaplar beğenmiştir.

Gizli hesaplar beğenenlerde veya rtleyenler listesinde gözükmezler.