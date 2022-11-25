Twitter'da genel af haftaya başlıyor

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk'ın, askıya alınan hesaplar için "genel af" önerdiği anketten "evet" oyu çıktı. Söz konusu hesaplar, gelecek hafta açılacak.

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından köklü değişikliklere imza atmayı sürdürüyor.

Musk, bugüne kadarki en büyük politika geri dönüşlerinden biri olacak öneriyi ise geçtiğimiz günlerde bir anket ile duyurdu.

Anketten "evet" oyu çıktı

Elon Musk'ın, "yasayı çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan" hesapların platforma geri dönmesine izin verilmesini öneren anketi sonuçlandı. Ankete katılanların yüzde 72,4'ü evet oyu verirken, yüzde 27,6'sı "hayır" dedi.

Twitter'da genel af hataya başlıyor

Askıya alınan hesapların geri dönmesini onaylayan sonuçlar üzerine Musk, "Halk konuştu. Af gelecek hafta başlıyor" paylaşımında bulundu.

Twitter'ın yeni CEO'su, eski Başkan Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve Kanye West'inkiler de dahil olmak üzere platform kurallarını ihlal ettiği için yasaklanan birkaç hesabı yeniden açmıştı.