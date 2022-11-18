Twitter'da işten ayrılma dalgası sürüyor

Elon Musk, uzun saatler boyunca yoğun çalışmak istemeyen çalışanlara uyarı göndermişti. Birçok çalışanın işten ayrıldığı belirtiliyor.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Elon Musk, Twitter "düzelene" kadar sürekli olarak şirketin San Francisco'daki merkezinde kalacağını açıklamıştı. Yoğun çalışma temposu içinde olan ünlü milyarder, çalışanlarından da aynı şeyi yapmalarını istiyor.

"Ya çalışın ya çıkın"

Elon Musk, uzun saatler boyunca yoğun çalışmak istemeyen çalışanlara süre verdiğini, aksi halde kovulacaklarını bildirmişti.

Elon Musk, daha önce haftanın yedi günü sabahtan akşama kadar çalıştığını, ancak bunu kimseye tavsiye etmediğini söylemişti.

Çalışanlar şirketi terk ediyor

Elon Musk'ın personelden uzun saatler boyunca çalışmalarını istemesinin ardından, yüzlerce Twitter çalışanının şirketten ayrıldığı tahmin ediliyor.

Öte yandan Elon Musk, çok ilginç bir karar kaldı. İstifa dalgasının ardından platforma sabotajdan korkan Elon Musk, ofislere girişleri durdurdu.

Şu anda Twitter çalışanlarının önemli bir kısmı şirkete giremiyor. Sistemlerin çalışması için Musk'ın, Tesla'dan mühendis getirdiği belirtiliyor.