Twitter’da işten çıkarmalar sona erdi

Elon Musk, Twitter'da işten çıkarmaların son bulduğunu ve yeni çalışanlar işe alacağını söyledi.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı satın almış ve yüzlerce çalışanın işine son vermişti.

Elon Musk, uzun saatler boyunca yoğun çalışmak istemeyen çalışanları da işten kovmuştu.

Musk yönetimi ele aldığında, şirketin 7 bin 500 civarında olan çalışan sayısı, yüzde 50’lik kesintinin ardından ciddi oranda düşmüştu.

Twitter'da işten çıkarmalar durdu

Elon Musk, Twitter'da işten çıkarmaların son bulduğunu ve yeni çalışanlar işe alacağını duyurdu.

Şirketin, özellikle mühendislik ve satış birimlerindeki pozisyonları doldurmayı planladığı belirtildi.

Musk, hangi pozisyonlarda işe alım yapılacağı konusunda detay vermedi. Ancak mevcut dönemde önceliğin yazılımcılarda olduğunu belirtti.