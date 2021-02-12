Twitter'da kelimeler nasıl sessize alınır? Twitter istenmeyen kelimeyi engelleme işlemi 2021

Twitter tarafından kullanıcılarına sunulan kelime veya kelime öbeklerini gizleme özelliği, istemediğiniz konularla karşılaşmamanızı sağlıyor. Peki Twitter'da kelime nasıl sessize alınır?

Twitter'da dolaşırken sürekli istemediğiniz kelimeler, etiketler veya konulardan şikayetçiyseniz bunu engellemek mümkün,

Twitter, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımda kullanıcılarına istenilen kelimeyi sessize alabileceklerini hatırlattı.

Kullanıcılar, kelimelerin nasıl engelleneceğini araştırmaya başlarken, Twitter kelimeleri sessize alma işlemi merak konusu oldu.

Birkaç adımda yapabileceğiniz bu işlem sayesinde akış panelinizde istenmeyen konulara yer verilmeyecektir.

İşte adım adım Twitter kelimeleri sessize alma işlemi..

TWİTTER İSTENMEYEN KELİMELER NASIL ENGELLENİR?

Karşılaşmak istemediğiniz konu, etiket, emoji veya kelimeler için Twitter'da izlemeniz gereken yol şu şekilde:

- Twitter hesabınızdan "Ayarlar ve gizlilik" öğesine tıklayarak "Gizlilik ve güvenlik" sekmesine geçin.

- "Sessize alınanlar" kategorisine tıklayarak karşısına çıkan "Sessize alınan kelimeler" sekmesine tıklayın.

- Sessize almak istediğiniz kelimeyi veya etiketi girin.

- Kelime veya kelime öbeğini Anasayfa zaman akışınızda sessize almak istiyorsanız, "Anasayfa zaman akışı" seçeneğini belirleyin. Kelime veya kelime öbeğini Bildirimlerinizde sessize almak istiyorsanız, "Bildirimler" seçeneğini belirleyin.

-"Herhangi birinden" veya "Takip etmediğin kişilerden" seçeneğini belirleyin.

-Süre seçeneğinden ne kadar süreyle sessize alacağınızı belirleyin. Sonsuza Kadar, 24 saat sonra, 7 gün sonra veya 30 gün sonra seçenekleri bulunur.

-"Ekle" öğesine tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.