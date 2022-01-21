Twitter'da NFT dönemi başladı

Twitter, NFT'leri profil fotoğrafı haline getiren özelliğini iOS'taki Twitter Blue kullanıcılarına sundu.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

Bitcoin'e desteğiyle bilinen Jack Dorsey’in kurucusu olduğu sosyal medya platformu Twitter, yeni NFT özelliğini İOS platformunda kullanıma sundu.

NFT'leri profil fotoğrafı haline getiren özellik, şimdilik yalnızca ücretli abonelik paketi Twitter Blue kullanıcılarının erişimine açık.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Twitter Blue aboneleri, bu özellikten faydalanabilmek için NFT desteği sunan bir cüzdanı hesaplarına bağlayacak.

Kullanıcı, bu işlemden sonra sahip olduğu NFT'lerden bir tanesini profiline ekleyebilecek.

Altıgen şeklinde gösterilecek profil fotoğrafı, o kullanıcının diğerlerinden ayrılmasını sağlayacak.

Twitter, bu özellik için Argent, Coinbase Wallet, Ledger Live, MetaMask, Rainbow ve Trust Wallet gibi cüzdanları destekliyor.

Kullanıcılar, NFT olarak ayarlanan profil fotoğrafına tıkladığında NFT'nin sahip olduğu hesap, cüzdan bilgileri ve NFT'nin geçmişteki satışları gibi bilgiler ekrana geliyor.

Öte yandan, ülkemizdeki fiyatı 30,99 TL olarak açıklanan abonelik hizmeti Twitter Blue, henüz ülkemizde kullanılamıyor.



