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    Twitter'da video izlemek ücretli hale gelebilir

    Twitter, izlemek için para vermeniz gereken 'ücretli videolar' özelliği üzerinde çalışmalara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 11:34
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    Twitter'da video izlemek ücretli hale gelebilir

    Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

    Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk'ın, Twitter mavi tik özelliğini ücretli hale getirmeyi planladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

    Twitter'a ücretli videolar gelebilir

    The Washington Post’un haberine göre Twitter, yakında platformda ücretli videolar da göstermeye başlayacak.

    Özellik kapsamında diğer kullanıcılar, videoları izlemek için belirli bir ücret ödemek zorunda kalacak.

    elon musk mavi tik

    Ücretli video paylaşmak isteyen kullanıcılar, videolarına belirli ücretler atayabilecek. Böylece içerik üreticilerine yeni bir gelir kapısı doğmuş olacak.

    Söz konusu özelliğin, Musk yönetimi altında geliştirilip geliştirilmediği bilinmiyor ve böyle bir özelliğin yayınlanacağı kesin değil.

    Öte yandan, ücretli mavi tik ve aynı ücretle beraberinde sunulacak diğer özelliklerin önümüzdeki hafta yayınlanacağı belirtiliyor.


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