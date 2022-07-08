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    Twitter'dan ortak tweet atmanızı sağlayacak yeni özellik

    Twitter, iki hesabın birlikte paylaşım yaparak ortak tweet atmasına olanak tanıyan bir özelliği test ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 16:08
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    Twitter'dan ortak tweet atmanızı sağlayacak yeni özellik

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, son zamanlarda platforma yeni özellikler getirmeye başladı.

    Kullanıcıların karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri "Notlar" isimli bir özellik üzerinde çalışan şirket, şimdi de "ortak tweet" özelliğini test ediyor.

    Instagram’da iki farklı hesabın ortak paylaşım yapmasına olanak tanıyan bir özellik var. Şimdi ise bu özellik Twitter'a geliyor.

    Test aşamasında

    Twitter yöneticilerinin açıklamasına göre, ‘CoTweets’, yani ‘ortak tweetler’ olarak adlandırılan bu özellik, sınırlı kişilerle test ediliyor.

    twitter

    Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, tweet paylaşma kısmına tıkladıklarında bu özelliği kullanabilecekleri ve ortak yazar olması için diğer hesapları davet edebilecekleri bir seçenekle karşılaşıyor.

    İki farklı hesabın tek bir gönderinin sahibi olmasına olanak tanıyan yeni özelliğin ne zaman herkese açılacağı şimdilik bilinmiyor.


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