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    Twitter'dan Ukrayna paylaşımlarına engel

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinden paylaşılan görüntüler, Twitter engeline takılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 12:38
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    Twitter'dan Ukrayna paylaşımlarına engel

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi, sosyal paylaşım platformu Twitter'da da geniş yankı buldu.

    Rus birliklerinin Ukrayna'ya girişiyle birlikte Ukrayna'daki durumu bildiren ve görüntü paylaşan bazı hesaplar, Twitter engeliyle karşılaşıyor.

    Doğu Donbas ve Luhansk bölgelerinden videolar paylaşan ve Rus helikopterlerinin ve sınıra hareket eden tank tümenlerinin görüntülerini yayınlayan hesaplar askıya alınıyor.

    Ukrayna'daki durumu bildiren, halka açık kaynaklardan veri toplayarak paylaşım yapan OSINT analistlerinin birçok hesabı askıya alınsa da Twitter, daha sonra bu hesapları yeniden açtı.

    twitter

    "BAZI HESAPLARI YANLIŞLIKLA ENGELLEDİK"

    Twitter sözcüsü Elizabeth Busby, bazı hesaplara yanlışlıkla işlem yapıldığını söyledi. Busby, "Politikalarımızı ihlal eden paylaşımları yakından takip ediyoruz ve gerekli işlemleri yapıyoruz. Yanlışlıkla askıya aldığımız hesapları yeniden etkinleştirdik." dedi.

    Twitter’ın, platformda yanlış bilgi paylaşımıyla ilgilenen sentetik ve manipüle edilmiş medya içeriklerini engellediği biliniyor.


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