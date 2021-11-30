Twitter'dan yeni güvenlik önlemi! Artık izinsiz paylaşmak yasak...

Güvenlik politikasını genişletme kararı alan Twitter, özel medyaların izinsiz olarak paylaşımını yasakladığını duyurdu.

Sosyal medya platformları, siber güvenlik ve veri ihlali konusunda kolları sıvıyor...

Twitter, CEO görevini yürüten Jack Dorsey'in istifa kararının ardından yeni bir kararla gündeme geldi.

Platformda, kullanıcıların adresleri veya konumları, kimlik belgeleri, halka açık olmayan iletişim bilgileri, finansal bilgiler veya tıbbi veriler gibi başkalarının kişisel bilgilerini izinsiz paylaşmalarını zaten yasakladı.

Twitter, tacize yönelik içeriği, taciz edici davranışlara karşı mevcut politikalarına uygun olarak kaldırabileceğini ve ayrıca rıza dışı çıplak görüntülerin paylaşılmasını da yasaklayabileceğini açıkladı



Yeni güncelleme ile, taciz karşıtı ve doxxing karşıtı politikaları daha sağlam hale getiriliyor.

TWİTTER'DAN YENİ KARAR

Twitter, resmi hesabından yayınladığı duyuruda, “Görüntüleri paylaşmak, insanların Twitter’daki deneyimlerinin önemli bir parçasıdır. İnsanlar, bir fotoğrafın herkese açık olarak paylaşılıp paylaşılmayacağını belirleme konusunda bir seçeneğe sahip olmalıdır.” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda mevcut politikasını genişlettiğini belirterek şunları ekledi:

"Bugünden itibaren, özel kişilerin resim veya videoları gibi özel medyaların rızaları olmadan paylaşılmasına izin vermeyeceğiz. Başkalarını tehdit etmek veya bunu yapmaya teşvik etmek gibi, kişilerin özel bilgilerinin yayınlanması da politika kapsamında yasaktır."

Bu karar Twitter'ın bir fotoğraf veya video yayınlanmadan önce tüm bireylerin onayını gerektireceği anlamına gelmiyor. Ancak tasvir edilen bir kişi medyanın kaldırılmasını isterse, Twitter'ın paylaşımı kaldırıcağını temin ediyor.

TWİTTER'DA YASAKLANAN MEDYA İÇERİKLERİ

Twitter, politika kapsamında yasaklanan medya içeriklerini şöyle sıralanıyor: