Twitter'ı bitirecek rakip Threads: Ensonhaber'i takip etmeyi unutmayın Meta'nın yeni uygulamasında kısa bir sürede binlerce takipçiye ulaştık. İlgi çekici videolar ve çarpıcı haberler, Ensonhaber'in Threads sayfasında anlık yer alıyor.

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ENSONHABER'İ THREADS'TE TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Teknoloji milyarderi Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Meta'nın yeni sosyal medya girişimi Threads kullanıma açıldı.

Kullanım açısından Twitter'a benzerliğiyle göze çarpan Threads, Elon Musk'ın satın aldığı platforma rakip olarak sahneye çıktı.

Ensonhaber şimdi Threads'te

Halihazırda çeşitli sosyal medya mecralarındaki varlığıyla çarpıcı ve dikkat çekici içerikleri aktarmayı sürdüren Ensonhaber, Threads uygulamasındaki yerini de aldı.

Threads'te kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan Ensonhaber, bu platformda da son dakika haberlerinden sokak röportajlarına kadar birbirinden farklı içerikleri okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Takip etmeyi unutmayın

Türkiye'de ve dünyada neler olup bittiğinden habersiz kalmak istemiyorsanız, Ensonhaber'i buraya tıklayarak Threads'te takip edebilirsiniz.

Çiçeği burnunda sosyal medya platformunun nasıl okunduğunu merak ediyorsanız, editörlerimiz tarafından hazırlanan bu videoyu izleyebilirsiniz.

Bu arada Threads'in dilimizde "mesaj dizileri" anlamına geldiğini not edelim.

Instagram, Twitter'a Threads ile meydan okuyor

Teknoloji dünyası, Elon Musk yönetimindeki Twitter'da yaşanan birtakım değişimlerin ardından, bu alanda yeni bir rekabet ortamı oluştuğu konusunda hemfikir.

Instagram Başkanı Adam Mosseri'ye göre, Musk yönetimindeki Twitter'ın "öngörülemezliği", kendilerini böyle bir hamlede bulunmaya itti.

On milyonlarca kullanıcı bekliyorlar

The Verge'ün aktardığına göre, Mosseri, Threads'in "halka açık sohbetler" için tasarlandığını söyledi.

Threads, ilk 7 saatte 10 milyon kullanıcıyı geçti. Mosseri, ilk birkaç gün içinde on milyonlarca kullanıcı beklediklerini sözlerine ekledi.

Threads nasıl çalışıyor

Uygulamanın ana akışı, takip ettiğiniz hesapların gönderilerinin yanı sıra Instagram'ın algoritması tarafından önerilen hesapları gösteriyor.

Threads'te bir içeriği kendi yorumunuzla yayınlayabiliyorsunuz. Yanıtlar, ana akışta yer alıyor.

Gönderiler, en fazla 500 karakter uzunluğunda olabiliyor. En fazla 5 dakika uzunluğunda videoların yanı sıra fotoğraflar da paylaşılabiliyor.