Euro
9.3953
-0.66%
Dolar
7.6637
-0.51%
Altın
465.09
-0.36%
Borsa
1.408
0.6%
Bitcoin
176.429
0.29%
EXEN Coin
11.25
3.02%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Twitter'ın canlı yayın uygulaması Periscope kapanıyor

    Twitter, 5 yıl önce satın aldığı canlı yayın uygulaması Periscope'u kapatma kararı aldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 14:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Twitter'ın canlı yayın uygulaması Periscope kapanıyor

    Dünyanın en popüler mikro blog platformu Twitter, 2015 yılında canlı yayın platformu Periscope'u satın alarak bünyesine katmıştı. Ardından ülkemizdeki ismi "Scope" olarak değiştirilen popüler uygulama, artık yolun sonuna geldi.

    Twitter, yüksek bakım maliyetleri nedeniyle canlı yayın uygulaması Periscope'u kapatma kararı aldığını duyurdu.

    SON TARİH MART 2021

    Periscope, önümüzdeki yılın mart ayında yayın hayatına veda edecek, ancak uygulama kaldırılmadan önce yayın arşivi indirilebilecek.

    periscope

    TÜRKİYE, PERISCOPE'A CEZA KESMİŞTİ

    Öte yandan Türkiye'de 1 Ekim'de yürürlüğe giren "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında, yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine temsilci atama zorunluluğu getirilmiş ve bu düzenlemeye uymadığı için Periscope'a da ceza verilmişti.

    Bu kapsamda, yasanın gereğini yerine getirmeyen Persicope'a BTK tarafından kasım ayında 10 milyon TL ve ardından aralık ayı başında da 30 milyon TL para cezası kesilmişti.

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir