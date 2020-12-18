Twitter'ın canlı yayın uygulaması Periscope kapanıyor

Twitter, 5 yıl önce satın aldığı canlı yayın uygulaması Periscope'u kapatma kararı aldığını duyurdu.

Dünyanın en popüler mikro blog platformu Twitter, 2015 yılında canlı yayın platformu Periscope'u satın alarak bünyesine katmıştı. Ardından ülkemizdeki ismi "Scope" olarak değiştirilen popüler uygulama, artık yolun sonuna geldi.

Twitter, yüksek bakım maliyetleri nedeniyle canlı yayın uygulaması Periscope'u kapatma kararı aldığını duyurdu.

SON TARİH MART 2021

Periscope, önümüzdeki yılın mart ayında yayın hayatına veda edecek, ancak uygulama kaldırılmadan önce yayın arşivi indirilebilecek.

TÜRKİYE, PERISCOPE'A CEZA KESMİŞTİ

Öte yandan Türkiye'de 1 Ekim'de yürürlüğe giren "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında, yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine temsilci atama zorunluluğu getirilmiş ve bu düzenlemeye uymadığı için Periscope'a da ceza verilmişti.

Bu kapsamda, yasanın gereğini yerine getirmeyen Persicope'a BTK tarafından kasım ayında 10 milyon TL ve ardından aralık ayı başında da 30 milyon TL para cezası kesilmişti.

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