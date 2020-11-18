Twitter'ın hikayeler özelliği Fleets, kullanıcılardan tepki topladı

Twitter, paylaşıldıktan sonra 24 saat içinde kaybolan yeni özelliği 'fleets'i kullanıma sundu. Ancak kullanıcılar bu özellikten pek memnun değil.

Hikayeler özelliği denince akla ilk olarak Snapchat geliyor. Ancak Snapchat uygulamasının temeli olan bu özelliği Instagram kendi bünyesine katınca, bir anda milyonlarca kullanıcının ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Instagram'a gelen hikayeler özelliğinin bir anda popüler olması, şirketin aynı özelliği Facebook ve WhatsApp'a da getirmesine neden olmuştu.

TWITTER DA AKIMA UYDU: FLEETS YAYINLANDI

Mikro blog platformu Twitter da hikayelere çok benzeyen 'fleets' özelliğini dün itibarıyla kullanıma sundu. Twitter'daki resmi sayfasından yeni özelliği kullanıcılarıyla paylaşan şirket, özelliğin küresel olarak kullanılabileceğini duyurdu.

Daha önce Brezilya, İtalya, Hindistan gibi bir kaç ülkede test edilen 'Fleets' isimli geçici tweet özelliği, kullanıcıların hikayeler kısmında 24 saat sonra kaybolan tweet’ler atmasını sağlayacak.

Tasarım direktörü Joshua Harris ve ürün müdürü Sam Haveson, normal tweet'lerin kalıcı olarak platformda yer alması nedeniyle bazı kullanıcıların baskı hisettiğini, ancak "fleets" özelliği sayesinde insanların kişisel ve gündelik düşüncelerini paylaşırken, kendilerini daha rahat hissedeceklerini söylüyor.

Kullanıclar 'fleets' özelliğini kullanarak fotoğraf, video ve metin paylaşabilecek. Kullanıcıların paylaştığı bu hikayeler, Twtiter'da kullanıcıların ana sayfasının üst kısmında ve gönderenin profilinde yer alacak.





BAZI KULLANICILAR TEPKİLİ

Platforma hikayeler özelliği gelmesinden rahatsız olan bazı kullanıcılar, artık Twitter'ın diğer sosyal medya platformlarından bir farkının kalmadığı görüşünde. Ancak Twitter, yeni özelliğin fark yaratacağından oldukça emin.