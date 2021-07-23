Twitter'ın ikinci çeyrekteki gelirleri beklentileri aştı

Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artarak 1,19 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, nisan-haziran dönemine ait finansal verilerini paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artarak 1,19 milyar dolara ulaştı. Şirket 2020 yılının ikinci çeyreğinde 683,4 milyon dolarlık gelir elde etmişti.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Piyasa beklentileri, Twitter'ın 2021ikinci çeyrek gelirinin 1,07 milyar dolar olması yönündeydi.

ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

Şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği kar da 65,6 milyon dolar oldu. Twitter 2020'nin ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,4 milyar dolar zarar etmişti.

Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 artarak 206 milyona ulaştı.