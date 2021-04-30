Twitter'ın ilk çeyrek geliri yüzde 28 artarak 1 milyar doları aştı

Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 1,04 milyar dolara yükseldi.

Sosyal medya platformu Twitter, tıpkı ABD'li diğer teknoloji devleri Amazon, Google, Facebook ve Apple gibi ilk çeyrekte gelirlerini artırdı.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 1,04 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 807,6 milyon dolar gelir sağlamıştı.

Twitter, ikinci çeyrekte ise yine 980 milyon dolar ile 1.08 milyar dolar arasında bir gelir bekliyor.

NET KÂR 88 MİLYON DOLAR

Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kâr ise 68 milyon dolar oldu. Şirket geçen yılın aynı döneminde 8,4 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artarak 199 milyona ulaştı.

Yayınlanan rapora göre Twitter'ın reklam geliri de ilk çeyrekte yüzde 32 artarak 899 milyon dolara ulaştı ve toplam reklam etkileşimi aynı dönemde yüzde 11 arttı.