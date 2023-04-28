Twitter'ın tutmayan hikayeler özelliği Fleets geri geliyor Elon Musk, Twitter'ın geçtiğimiz yıllarda yayınladığı, ancak ilgi görmeyince kaldırdığı "Fleets" isimli hikayeler özelliğini yeniden yayınlayacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Hikayeler özelliği denince akla ilk olarak Snapchat geliyor. Ancak Snapchat uygulamasının temeli olan bu özellik, Instagram ile birlikte bir anda popüler olmuştu.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın ardından, mikro blog platformu Twitter da hikayelere çok benzeyen 'Fleets' özelliğini geçtiğimiz yıl kullanıma sunmuştu.

Kullanıclar, 'Fleets' özelliğini kullanarak fotoğraf, video ve metin paylaşabiliyordu. Kullanıcıların paylaştığı bu hikayeler, Twitter ana sayfasının üst kısmında ve gönderenin profilinde yer alıyordu.

Bekleneni veremedi

Platforma hikayeler özelliği gelmesinden rahatsız olan bazı kullanıcılar, artık Twitter'ın diğer sosyal medya platformlarından bir farkının kalmadığı görüşünde birleşmişti.

Üstelik yapılan araştırmalar, yeni özelliğin pek de kullanılmadığını gösteriyordu. Daha sonra ise şirket, ağustos ayında Fleets özelliğini kullanımdan kaldırmıştı.

Fleets geri geliyor

Elon Musk, Twitter'ın geçtiğimiz yıllarda yayınladığı, ancak ilgi görmeyince kaldırdığı "Fleets" isimli hikayeler özelliğini yeniden yayınlayacağını duyurdu.

Elon Musk, Twitter'daki paylaşımında Fleets özelliği ile ilgili detay vermese de özelliğin geçtiğimiz seferki gibi olmayacağını ve daha fazla ilgi göreceğini söyledi.