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    Twitter'ın ücretli abonelik hizmetinin fiyatı belli oldu

    Twitter'ın, kullanıcılarına yönelik hayata geçireceği yeni ücretli üyelik servisinin isim ve fiyat detayları ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 11:30
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    Twitter'ın ücretli abonelik hizmetinin fiyatı belli oldu

    2020'de tarihinin en büyük siber saldırısını yaşayan Twitter, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl 1.14 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

    Para kazanmanın yeni yollarını arayan Twitter'ın, ücretli üyelik seçeneği üzerinde çalıştığını geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise yeni hizmete dair ilk detaylar gelmeye başladı.

    AYLIK 2,99 DOLAR

    Twitter Blue olarak isimlendirileceği belirilen servisin ücretinin aylık 2,99 dolar olması ve kullanıcılara yeni özellikler sunması bekleniyor.

    twitter blue

    ABONELİK HİZMETİNDE NELER VAR

    Tersine mühendislik yaparak uygulamalar hakkında bilgiler veren yazılım mühendisi Jane Manchun Wong, ücretli abonelik hizmeti ile elde edilen ayrıcalıkları da paylaştı.

    Twitter'ın ücretli abonelik servisi ile sunacağı özellikler arasında yer imlerini daha iyi derlemeyi sağlayacak özellikler ve tweet geri al düğmesi gibi seçenekler yer alacak.

    Wong ayrıca, daha fazla özellik içeren ve daha pahalı olan başka abonelik seçeneklerinin de olabileceğini söylüyor.

    Twitter Blue isimli ücretli abonelik hizmetinin ne zaman kullanıcılara sunulacağına dair şimdilik herhangi bir bilgi yok.

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