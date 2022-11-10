Twitter'ın ücretli mavi tik özelliği herkese açıldı

Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini aylık 8 dolar karşılığında verecek.

Twitter, ücretli mavi tik özelliğini yayınladı

Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başlamak için geçtiğimiz günlerde iOS uygulamasını güncellemiş, ancak ABD'deki ara seçimler nedeniyle bu hizmeti durdurmuştu. Ertelenen 'mavi tik' özelliği, bugün itibarıyla herkes için kullanılabilir hale geldi.

Apple iOS cihazlarına yapılan bir güncellemede Twitter, ayda 7,99 dolara "şimdi kaydolanların" kullanıcı adlarının yanında "tıpkı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi" mavi onay işareti alabileceğini söyledi.

Abonelikteki diğer avantajlar arasında "yüzde 50 daha az reklam görme", Twitter'da daha uzun videolar yayınlama ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması" yer alıyor.

Twitter Blue üzerinden hesap doğrulamanın Android’e ne zaman geleceği henüz belli değil. Öte yandan bu özellik, ülkemizde de kullanılamıyor.

Çok yakında Twitter Blue hizmetinin, yerel fiyat politikasıyla ülkemizdeki kullanıcılara da sunulması bekleniyor.