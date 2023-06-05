Twitter’ın yeni CEO’su, Elon Musk'tan koltuğu devralıyor Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin CEO'sunun Linda Yaccarino olduğunu bildirmişti. Yaccarino, bugün Twitter CEO'su olarak Elon Musk'tan görevi devralacak.

ensonhaber.com

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter için yeni bir CEO'yu işe aldığını ve yeni CEO'nun yaklaşık 6 hafta içinde görevine başlayacağını açıklamıştı.

Yeni CEO'nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtmişti.

Yeni CEO görevi devralacak

Elon Musk, şirketin CEO'sunun Linda Yaccarino olduğunu bildirmişti. Yaccarino, bugün Twitter CEO'su olarak Elon Musk'tan görevi devralacak.

Yeni CEO, daha önce küresel reklamcılık şefi olarak görev yapıyordu. Yaccarino ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Çalışmanın Geleceği Görev Gücü'nün başkanı olarak görev yapıyor.

Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.