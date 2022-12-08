Twitter'ın yeni mavi tik ücreti belli oldu

Gelen bilgilere göre Twitter, mavi tik özelliği için iOS kullanıcılarından daha fazla para alacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.

Twitter, sahte hesapların artması nedeniyle 8 dolarlık mavi tik abonelik hizmetini ertelemişti. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Apple’ın yüzde 30’luk kesintisini aşmak için Twitter Blue aboneliğini yine erteleme kararı aldı.

Yeni fiyatlar belli oldu

Daha önce 7,99 dolardan satışa sunulan Twitter aboneliği, Apple kullanıcıları için en az 10,38 dolar olacak. Kısacası iPhone kullanıcıları, Android kullanıcılarından daha fazla para ödeyecek.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, uygulama içi satın alımlarda yüzde 30 kesinti yapan Apple'ı eleştirmişti.

Apple'ın bu politikası, Twitter’ın yenilenmiş Blue abonelik paketini alan her kullanıcıdan yüzde 30'luk pay alması demek. Bu da Elon Musk'ın pek de işine gelmiyor.

Bu nedenle Twitter, Blue paketinin fiyatını artırarak Apple'ın yaptığı kesintilerdeki zararını karşılamış olacak.