Petrol
77.43
0.34%
Euro
19.611
0.12%
Dolar
18.6484
0.08%
Altın
1.069
-0.17%
Borsa
4815
-0.25%
Bitcoin
317.962
-0.19%
BTXN Coin
5.08
-1.35%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Twitter'ın yeni mavi tik ücreti belli oldu

    Gelen bilgilere göre Twitter, mavi tik özelliği için iOS kullanıcılarından daha fazla para alacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Twitter'ın yeni mavi tik ücreti belli oldu

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.

    Twitter, sahte hesapların artması nedeniyle 8 dolarlık mavi tik abonelik hizmetini ertelemişti. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Apple’ın yüzde 30’luk kesintisini aşmak için Twitter Blue aboneliğini yine erteleme kararı aldı.

    Yeni fiyatlar belli oldu

    Daha önce 7,99 dolardan satışa sunulan Twitter aboneliği, Apple kullanıcıları için en az 10,38 dolar olacak. Kısacası iPhone kullanıcıları, Android kullanıcılarından daha fazla para ödeyecek.

    elon musk twitter

    Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, uygulama içi satın alımlarda yüzde 30 kesinti yapan Apple'ı eleştirmişti.

    Apple'ın bu politikası, Twitter’ın yenilenmiş Blue abonelik paketini alan her kullanıcıdan yüzde 30'luk pay alması demek. Bu da Elon Musk'ın pek de işine gelmiyor.

    Bu nedenle Twitter, Blue paketinin fiyatını artırarak Apple'ın yaptığı kesintilerdeki zararını karşılamış olacak.


    7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Bakın zirvede kim var!
    Medya

    7 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu! Bakın zirvede kim var!

    İzmir’de sevgilisini beyzbol sopasıyla döven sanığa 10 ay hapis
    3. Sayfa

    İzmir’de sevgilisini beyzbol sopasıyla döven sanığa 10 ay hapis

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Görüş Bildir