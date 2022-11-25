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    Twittter'a görüntülü ve sesli sohbet özelliği geliyor

    Twitter, görüntülü ve sesli arama özelliklerini DM'lere eklemeyi planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 13:55
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    Twittter'a görüntülü ve sesli sohbet özelliği geliyor

    Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, şimdilerde büyük bir değişim içine girmeye hazırlanıyor.

    Twitter'ın San Fransisco genel merkezinde yaptığı toplantıda konuşan Musk, sosyal medya platformundaki DM’lerin artık uçtan uca şifreleneceğini belirtti.

    Twitter DM'lere sesli ve görüntülü görüşme geliyor

    Aynı zamanda şifreli görüntülü ve sesli arama özelliklerini de DM’lere ekleneceği belirten Musk, kullanıcıları sevindirdi. Öte yandan bazı kullanıcılari görüntülü görüşme özelliğinin Twitter'ın doğasına aykırı olduğunu savunuyor.

    Musk, Twitter 2.0 olarak adlandırdığı vizyonda, öncelikli olarak mesajların güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.

    elon musk twitter


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