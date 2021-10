Üç GTA tek pakette: GTA: The Trilogy Türkiye fiyatı, sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi

Grand Theft Auto: The Trilogy-The Definitive Edition'ın Türkiye fiyatı, sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi belli oldu.

Rockstar Games'in kısa bir süre önce duyurduğu "Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition" ile ilgili neredeyse bütün bilgiler belli oldu.

Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın güncellenmiş grafiğe sahip versiyonlarının bulunacağı paketin sistem gereksinimleri, çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı.

11 KASIM'DA GELİYOR

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, daha önce çıkan söylentilerde olduğu gibi 11 Kasım'da PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak.

YENİ NESİL GRAFİKLER

Muhteşem yeni ışık ve mekan geliştirmeleri, yüksek çözünürlüklü dokular, artırılmış görsel derinlik, Grand Theft Auto V tarzı kontroller ve hedefleme ile daha pek çok geliştirme, yeni üçlemede oyuncuları bekliyor.

GTA: TRIOLOGY TÜRKİYE FİYATI

Rockstar Games'in ön siparişe açtığı Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, PC sahipleri tarafından 529 TL'ye şimdiden satın alınabiliyor.

Ayrıca; ülkemizdeki PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahiplerine ek olarak Xbox sahipleri de bu üçlemeye sahip olmak için 529 TL ödemek zorunda kalacak.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

RAM: 8GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Depolama: 45GB

Önerilen: