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- Üç GTA tek pakette: GTA: The Trilogy Türkiye fiyatı, sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi
Üç GTA tek pakette: GTA: The Trilogy Türkiye fiyatı, sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi
- Haber Merkezi
- 22.10.2021 - 16:02
- Güncelleme : 22.10.2021 - 16:13
Rockstar Games'in kısa bir süre önce duyurduğu "Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition" ile ilgili neredeyse bütün bilgiler belli oldu.
Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın güncellenmiş grafiğe sahip versiyonlarının bulunacağı paketin sistem gereksinimleri, çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı.
11 KASIM'DA GELİYOR
Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, daha önce çıkan söylentilerde olduğu gibi 11 Kasım'da PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak.
YENİ NESİL GRAFİKLER
Muhteşem yeni ışık ve mekan geliştirmeleri, yüksek çözünürlüklü dokular, artırılmış görsel derinlik, Grand Theft Auto V tarzı kontroller ve hedefleme ile daha pek çok geliştirme, yeni üçlemede oyuncuları bekliyor.
GTA: TRIOLOGY TÜRKİYE FİYATI
Rockstar Games'in ön siparişe açtığı Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, PC sahipleri tarafından 529 TL'ye şimdiden satın alınabiliyor.
Ayrıca; ülkemizdeki PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahiplerine ek olarak Xbox sahipleri de bu üçlemeye sahip olmak için 529 TL ödemek zorunda kalacak.
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300
- RAM: 8GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB
- Depolama: 45GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 16GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB
- Depolama: 45GB