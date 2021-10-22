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    Üç GTA tek pakette: GTA: The Trilogy Türkiye fiyatı, sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi

    Grand Theft Auto: The Trilogy-The Definitive Edition'ın Türkiye fiyatı, sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 16:13
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    Üç GTA tek pakette: GTA: The Trilogy Türkiye fiyatı, sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi

    Rockstar Games'in kısa bir süre önce duyurduğu "Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition" ile ilgili neredeyse bütün bilgiler belli oldu.

    Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın güncellenmiş grafiğe sahip versiyonlarının bulunacağı paketin sistem gereksinimleri, çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı.

    11 KASIM'DA GELİYOR

    Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, daha önce çıkan söylentilerde olduğu gibi 11 Kasım'da PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak.

    YENİ NESİL GRAFİKLER

    Muhteşem yeni ışık ve mekan geliştirmeleri, yüksek çözünürlüklü dokular, artırılmış görsel derinlik, Grand Theft Auto V tarzı kontroller ve hedefleme ile daha pek çok geliştirme, yeni üçlemede oyuncuları bekliyor.

    gta triology

    GTA: TRIOLOGY TÜRKİYE FİYATI

    Rockstar Games'in ön siparişe açtığı Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, PC sahipleri tarafından 529 TL'ye şimdiden satın alınabiliyor.

    Ayrıca; ülkemizdeki PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahiplerine ek olarak Xbox sahipleri de bu üçlemeye sahip olmak için 529 TL ödemek zorunda kalacak.

    SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    Minimum:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300
    • RAM: 8GB
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB
    • Depolama: 45GB

    Önerilen:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600
    • RAM: 16GB
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB
    • Depolama: 45GB

    gta triology

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