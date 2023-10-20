Üç kardeş, Bilişim Vadisi'nde geliştirdikleri oyunları 177 ülkede oynatıyor Bilişim Vadisi'nde üç kardeşin kurduğu dijital oyun stüdyosunun geliştirdiği oyunlar, aralarında ABD, Çin, Hollanda ve Fransa'nın da bulunduğu 177 ülkede oynanıyor.

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AA & Ensonhaber

Oyun geliştirmeyi sanat olarak gören İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunu 24 yaşındaki Havva Nur, İstanbul Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünü bitiren 23 yaşındaki Şevval ve Aydın Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki İclal Solhan kardeşler, 2020'de kurdukları Happy Crab'in genç ekibiyle yazılım, kodlama ve yapay zeka teknikleri kullanarak içerik üretiyor.

Kız kardeşlerin teknoloji tabanlı şirketlere erişmelerini sağlayan Bilişim Vadisi'nde yer almaları, diğer girişimcilerle tanışmalarına ve işbirliği yapmalarına olanak tanıyor.

Portföyünde her yaştan oyuncunun ilgisini çeken oyunları barındıran şirket, 60 milyonun üzerinde indirme sayısına ulaştı.

tüdyo kurucularından Havva Nur Solhan, kardeşleri Şevval ve İclal ile mobil oyun alanında hem geliştiren hem de yayınlayan stüdyolardan olmak istediklerini, devlet desteklerinden yararlanarak 2020'de Bilişim Vadisi'nde şirketi kurduklarını anlattı.

Solhan, Bilişim Vadisi'nin firmalara marka tanıtımları, etkinlikler ve mentorluk hizmetleri gibi faydalar sağladığını, en önemlisinin de diğer firmalarla rahat iletişim kurabilmeleri olduğunu belirtti.

50'den fazla oyunu yayınladılar, 100'den fazlasını da geliştirdiler

Piyasada görmedikleri bir proje fikriyle işe başladıklarını, bütçeleme ve doküman oluşturma süreçleriyle devam ettiklerini söyleyen Solhan, daha sonra kodlamayla oyun geliştirmeye başladıklarını kaydetti.

Solhan, başlarda araba yarışları, günlük simülasyonlar ve kullanıcının belli alanda yaptığı işlerle ilgili çalıştıklarına işaret ederek,

Bu da bizi, B2B simülasyon işleri yapmaya da götürmüş oldu. Sonrasında gündelik tarzı oyunlara geçtik. Çünkü artık biraz daha eğlence faktörünü katmak istiyorduk. Bir yandan da hiperbasit oyunlar ülkemizde çok modaydı. Biz de puzzle olmak üzere kullanıcının hızlı şekilde öğrenip eğlenebileceği oyunlar üzerine çalışmaya başladık.

diye konuştu.

Bugüne kadar 50'den fazla oyunu yayınladıklarını ve 100'den fazlasını geliştirdiklerini bildiren Solhan,

Bunlardan 20 milyonun üzerinde, 10 milyonun üzerinde indirilen oyunlarımız var. Bazılarını tekrar yorumladık. Şu an 50'den fazla oyunumuz var. Toplam indirme sayısı 60 milyonu geçiyor.

ifadelerini kullandı.

"Dünyada 177 ülkede oyunlarımız yayında. Bu ülkelerden başlıcaları Amerika, Çin, Hollanda, Fransa ve Türkiye." diyen Solhan, bunun dışında özellikle Japonya'da ilgi gören bazı oyunlarının bulunduğunu söyledi.

"Amacımız ülkeyi kaliteli oyunlarla tanıtmak"

Solhan, oyunları ülkelere göre lokalize etmeye çalıştıklarını çünkü kullanıcıların sevdikleri öğeleri arttırmalarını istediğini anlatarak ABD'deki oyun piyasasında iyi oldukları takdirde oyunun iyi ilerlediğine dikkati çekti.

Çok fazla oyun yayınlamaktansa çok fazla ülkeye ve insana ulaşmak istediklerini vurgulayan Solhan, "Amacımız ülkemizde hem ihracatını arttıran hem ülkeyi dünyaya kaliteli oyunlarla tanıtabilen mobil oyun stüdyosu olmak." dedi.

Solhan, sektörde kendileri gibi kardeşleriyle birlikte stüdyo kuran başkalarının da olduğuna dikkati çekerek,

Bu aslında bence oyun için çok mantıklı çünkü oyun çocukluğumuzdan beri zaten kardeşlerimizle oynadığımız bir şey ya da İngilizce öğrenirken evde sürekli oyunlar oynuyorduk. O yüzden oyunu yaparken birlikte olmak üzerine çalıştık.

ifadesini kullandı.

Yerli ve yabancı şirketlerden teklif alıyorlar

Aynı zamanda sanatla çok içli dışlı olduklarını ve bu yönlerini oyunda kullanmaya karar verdiklerini dile getiren Solhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hem film hem müzik sektöründe öğrendiklerimizi oyunda kullanmak için oyun stüdyomuzu kurduk diyebilirim. Şevval tasarımcı. Güzel firmalarda tasarım alanında çalıştı. İclal oyun geliştirme üzerine çalışıyor. Kendisi developer (yazılım geliştirici) zaten. Onun da okulu devam ediyor. Aynı zamanda felsefeci. Felsefeyle ilgili oyun senaryolarımızı genelde o yapıyor. Ben de yönetim bilişim sistemleri ve işletme yüksek lisansı yapıyorum. Öğrendiklerimizi şirkete katma konusunda sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

Solhan, yerli ve yabancı şirketlerden yatırım teklifleri aldıklarını, kendileri için doğru insanlarla doğru anlaşmalar yapmanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.