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    Uçan araba Switchblade, test için onay aldı

    Üç tekerlekli uçan spor araba Samson Switchblade, 14 yıllık geliştirme sürecinden sonra, nihayet uçuş testlerine başlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:50
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    Uçan araba Switchblade, test için onay aldı

    Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan uçan araba teknolojilerine bir yenisi daha eklendi. Üç tekerlekli uçan spor araba Samson Switchblade, 14 yıllık geliştirme sürecinden sonra havalanmaya başlayacak.

    Samson Sky tarafından oluşturulan ve yaklaşık 150 bin dolar değerindeki prototip araç, saatte 322 km hıza kadar uçabiliyor.

    Hem havada hem yerde gidebiliyor

    Test için gerekli onayları alan uçan araba, yerdeyken üç tekerleği üzerinde durarak da gidebiliyor.

    Switchblade, test sürecine başlamak için ABD hükümetinin havacılık otoritesi Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) onay aldı.

    Uçan araba Switchblade, test için onay aldı #1

    Alıcının kiti satın aldıktan sonra aracın yüzde 51’ini inşa etmesi gerekiyor, çünkü FAA sınıfı uçak “Deneysel / Evde Üretilme” kategorisinde yer alıyor.

    190 beygir güç üreten, 3 silindirli, 1,6 litrelik sıvı soğutmalı bir motorda çalışan araç, 724 kilometre yol gidebiliyor.

    Uçan araba, yere indikten sonra, pilot nihai varış noktasına ulaşana kadar kanatları ve kuyruğu güvenli bir şekilde istiflenmiş olarak hızla sürüş moduna geri dönebiliyor.

    Uçan araba Switchblade, test için onay aldı #2

    Uçan araba Switchblade, test için onay aldı #3

    araba


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