Uçan taksi Midnight, 10 dakikada 40 km yol gidecek Gelecek yıllarda taksi olarak kullanılması planlanan elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight, 10 dakikada 40 kilometre uçabilecek.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

Bazı uçan taksiler şu anda yolcu taşımaya hazır olsa da düzenleyici kurallar ve alınamayan izinler, şimdilik taşımacılığı engelliyor.

Günümüzün bilim kurgu hikayelerinin bir parçası gibi görünen uçan otomobiller artık sadece hayal değil. Gelecekteki ulaşımın temel taşı olabilecek bu teknoloji, hayatımızı temelden değiştirebilir.

Midnight şimdiden oldukça iddialı

ABD merkezli havacılık şirketi Archer'ın tasarladığı dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight, tamamen elektrikli olarak geliştirildi. 160 kilometre mesafeye kadar uçma kapasitesine sahip uçak, 80 kilometreye kadar olan şehir içi yolculuklar için tasarlandı.

241 kilometre hız kapasitesiyle dizayn edilen araç, saatlerce süren yolculukları dakikalara düşürmeyi hedefliyor.

10 dakikada 40 kilometre yol gidebilen araç, pilot hariç 4 yolcu taşıyabiliyor. Bagaj taşıma imkanı da sunan Midnight, 12 dakikalık şarjla 32 kilometre gidebiliyor.

Helikopterden 100 kat daha sessiz çalışan uçağın rekabetçi fiyatlandırma politikasıyla kara yolu taşımacılığına alternatif sunması bekleniyor.

Araçla bugüne kadar çok sayıda test uçuşu gerçekleştirildi. Ticari hava yollarıyla benzer seviyelerde güvenlik sertifikasyonunu hedefleyen aracın sertifikasyon süreçleri devam ediyor.

2026'da hizmete başlayacak

Yolcu taşımacılığı, kargo ve lojistik, acil durum servisleri gibi farklı alanlarda kullanımı öngörülen aracın, 2026'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'da taksi olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Archer Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Adam Goldstein; Midnight'ın, 2025'te ABD'de sertifikasyon sürecini tamamlamasını umduklarını belirterek, bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026'da uluslararası olarak operasyonlarına başlamayı planladıklarını söyledi.

Şirketlerinin, alanında dünyanın en iyilerinden olduğunu vurgulayan Goldstein, ileri seviyede mühendislik, sertifikasyon süreci ve üretim aşamalarına sahip olduklarını dile getirdi.