Uçmaktan korkuyor musun? İşte uçakta oturmanız gereken en güvenli yerler İlk defa uçak yolculuğu yapacaksanız veya kalıcı bir uçak korkunuz varsa, oturabileceğiniz en güvenli yerleri sizler için derledik.

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Uçma korkusu, seyahat edenleri hayatlarının deneyimlerini kaçırmaktan kolaylıkla caydırabilir, çünkü fobileriyle mücadele etmekte zorlanırlar.

İstenmeyen türbülans sarsıntısından sıkışık alanlara ve kontrol eksikliği hissine kadar uçaklarda olmak birçok yolcu için tamamen rahatsız edici bir deneyim olabilir.

Neyse ki, uçmaktan korkuyorsanız uçakta oturulabilecek en iyi yerleri bilmek sizi rahatlatmaya yardımcı olabilir.

Koltuk seçiminde nelere dikkat etmelisiniz

Uçakta oturacağınız koltuğu seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç şey var.

Çıkış olarak belirlenen kapıların önündeki koltuklar ile en arkadaki koltuklar geriye doğru yatmaz. Çıkışın arkasındaki koltuklarda ise pencereler olmasını istediğiniz yerde değildir.

Mutfak bölümüne yakın koltuklar sessiz bir yolculuk için ideal değildir. Hostesler yiyecek ve içecekleri burada hazırladığı gibi, herhangi bir görevlerinin olmadığı zamanlarda da genelde burada bir araya gelirler.

Hangi koltuklar daha güvenli

Amerikan Federal Havacılık İdaresi'nin verilerini inceleyen Time Dergisi, son 35 yılın kaza raporlarına bakarak uçağın arkasındaki orta koltukların kaza sırasında daha iyi sonuç verdiğini belirtiyor. Ancak bunun bir garantisi olmadığını belirtelim.

'İstatistiksel olarak uçağın arka ucuna doğru kanat üzerinde bir koltuk seçmeniz gerekiyor, bunun beklenmedik bir kaza olayında hayatta kalma oranı biraz daha yüksek.

Aynı zamanda türbülansın daha fazla hissedildiği uçağın arka ve ön kısmına kıyasla kanatlar uçağı dengede tutmaya yardımcı olduğundan, burada türbülansı daha az hissedersiniz.

Diğer ipuçları arasında korse pozisyonuna alışma, türbülans sırasında her zaman emniyet kemerinizi takma ve aşırı susuz kalmamak için her alkollü içecekle birlikte bir bardak su içme gibi önemli tavsiyeler yer alıyor.

Acil çıkış koltuklarına dikkat

Acil çıkış koltuklarının diz mesafesi, diğer koltuklara göre daha geniştir. Ancak burada oturmanın bazı sorumlulukları var.

Çıkışa yakın olmak bazı yolcuların hızla uçaktan çıkmasını sağlayacaktır. Ama acil çıkışta pencere kenarında oturanların herhangi bir acil durumda yolcuların çıkmasına yardım etmesi gerekebilir.

Uçağın tipi, acil durumun ne olduğu ve hosteslerin ihtiyaçlarına bağlı olarak bazı yolculardan acil çıkış penceresini açmaları ve diğer yolcuların çıkmasına ya da acil iniş kaydırağından inip aşağıda onların inmesine yardımcı olmaları istenebilir.

Uçakta yolcular genellikle birbirinden mümkün olduğunda uzak oturmak ister. Uçağın arkasındaki koltuklar en son seçilenler olur.

Eğer biraz sarsıntıyı göze alıyorsanız ve yoğun bir sezon değilse, arka koltuklarda yanınızdaki koltuk boş kalacak şekilde oturabilirsiniz.

Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Uçuş sırasında kabindeki basınç nedeniyle bazı yolcular kulak ağrısı yaşayabilir.

Ama uçağın her yerinde aynı basınç olduğundan oturduğunuz yer bu ağrıyı etkilemeyecektir.