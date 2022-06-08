Ücretli Telegram'ın fiyatı ve özellikleri belli oldu

Ücretli Telegram'ın fiyatı ve özellikleri belli oldu

Mesajlaşma platformu Telegram, yakınca ücretli bir abonelik paketi sunacak. İşte yeni Telegram'ın fiyatı ve özellikleri...

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için platformlar arası bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram, birkaç ay önce Google Play mağazasında 1 milyar indirme sayısını aşarak yeni bir rekor kırmıştı.

iOS, Windows, macOS ve Linux işletim sistemli kişisel bilgisayarlarda da kullanılmasıyla birlikte daha fazla kullanıcıya erişen Rusya merkezli uygulama, yakında ücretli bir seçenek sunacak.

Geçen yıl, Telegram CEO’su Pavel Durov, mesajlaşma uygulamasının ücretli bir sürümünü geliştirdiğini duyurmuştu. Şimdi ise yeni sürümün fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı.

Ücretli Telegram fiyatı ve özellikleri

Telegram Premium, 4,99 ABD doları bir fiyatla piyasaya sürülecek ve tonlarca ekstra özellik, özel ayrıcalık ve hatta özel emojiler sunacak.

Ücretli sürümle gelecek özellikler arasında; 4 GB boyutuna kadar artan yükleme limiti, sınırsız indirme/yükleme hızı, gruplar ve kanallar için oluşturulan 20’ye kadar ortak klasör, 1000 kanala kadar katılma seçeneği ve 10 sohbete kadar pin limiti gibi özellikler olacak.

Telegram Premium kullanıcılarının profillerinde bir rozet yer alacak ve animasyonlu avatarları kullanabilecekler. Uygulamayı akıllı telefonun ana ekranında görüntülemek için farklı simgeler de seçilebilecek.