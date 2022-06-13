Ücretli Telegram'ın ne zaman yayınlanacağı belli oldu

Ücretli Telegram'ın ne zaman yayınlanacağı belli oldu

Telegram CEO'su Pavel Durov, Telegram Premium'un bu ay başlayacağını resmi olarak duyurdu.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için platformlar arası bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram, birkaç ay önce Google Play mağazasında 1 milyar indirme sayısını aşarak yeni bir rekor kırmıştı.

iOS, Windows, macOS ve Linux işletim sistemli kişisel bilgisayarlarda da kullanılmasıyla birlikte daha fazla kullanıcıya erişen Rusya merkezli uygulama, ücretli aboneliğe geçiyor.

Geçen yıl, Telegram CEO’su Pavel Durov, mesajlaşma uygulamasının ücretli bir sürümünü geliştirdiğini duyurmuştu. Şimdi ise Durov, yeni sürümün ne zaman yayınlanacağını açıkladı.

Ücretli Telegram haziranda geliyor

Telegram CEO'su Pavel Durov, Telegram Premium'un bu ay başlayacağını resmi olarak duyurdu.

Telegram'da ücretsiz olan özellikler hala ücretsiz olmaya devam edecek, ancak premium için ödeme yapanlar ek özellikler, daha yüksek hızlar ve daha fazla kaynak elde edecek.

Ücretli Telegram fiyatı ve özellikleri

Telegram Premium, 4,99 ABD doları bir fiyatla piyasaya sürülecek ve tonlarca ekstra özellik, özel ayrıcalık ve hatta özel emojiler sunacak.

Ücretli sürümle gelecek özellikler arasında; 4 GB boyutuna kadar artan yükleme limiti, sınırsız indirme/yükleme hızı, gruplar ve kanallar için oluşturulan 20’ye kadar ortak klasör, 1000 kanala kadar katılma seçeneği ve 10 sohbete kadar pin limiti gibi özellikler olacak.

Telegram Premium kullanıcılarının profillerinde bir rozet yer alacak ve animasyonlu avatarları kullanabilecekler. Uygulamayı akıllı telefonun ana ekranında görüntülemek için farklı simgeler de seçilebilecek.