Ücretsiz olan PUBG, eski günlerine geri döndü

Popüler oyun PUBG: Battlegrounds, yeni yılla birlikte tamamen ücretsiz hale geldi ve 2017'deki ilk çıkışında elde ettiği popülerliği yeniden kazandı.

İlk olarak 2017 yılında yayınlanan ve kısa bir süre sonra milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler battle royale oyunu PUBG, daha sonra PlayStation, Xbox ve akıllı telefonlar için de yayınlanmıştı.

Yıllar içinde battle royale türünde birçok oyunun piyasaya sürülmesi, PUBG'nin popülerliğini azalttı. Geçtiğimiz haftalarda ise PUBG, Steam üzerinden tamamen ücretsiz olarak hizmete sunuldu.

PUBG, ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

Oyunun yapımcısı Krafton'un bu hamlesi, PUBG'nin 2017'deki ilk çıkışında elde ettiği popülerliği yeniden kazanmasını sağladı.

Krafton, 12 Ocak 2022'de ücretsiz oynanmaya geçişi sırasında oyunun Steam'de en üst sıradaki oyun olduğunu açıkladı.

Toplam 690 binden fazla aktif oyuncunun PUBG'ye giriş yapmasıyla bu dönüm noktasına ulaşıldı.

PUBG'nin ücretsiz hale dönüşmesini takip eden haftada; yeni oyuncu oranları, 2017'deki oyuncu büyüme oranını geride bırakarak yüzde 486'lık bir artış gördü.

Bununla beraber, oyunun ücretli olduğu bir önceki haftayla kıyaslandığında, PUBG'nin ortalama oynama süresinde önemli artışlar görüldü.

PC ve konsollardaki ortalama oyun süresi haftadan haftaya yüzde 100 artarken, PlayStation oyuncularının oynama süresinde yüzde 400 artış kaydedildi.