Üçüncü çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamalar belli oldu

Üçüncü çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamalar belli oldu

Sensor Tower, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait uygulama verilerini paylaştı. İşte üçüncü çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamalar...

ABD merkezli araştırma şirketi Sensor Tower, 2020 yılının üçüncü çeyreği ile ilgili uygulama verilerini açıkladı.

Sensor Tower'ın raporuna göre mobil uygulama pazarı, üçüncü çeyrekte yüzde 23,3 büyüdü.

Yayınlanan rapora göre, son zamanlarda ABD yönetimi ile sorunlar yaşayan Çinli video uygulaması Tiktok, hem App Store hem de Google Play Store'da en çok indirilen uygulama oldu. TikTok'u; Facebook, Zoom ve WhatsApp uygulamaları takip etti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE EN ÇOK İNDİRİLEN 10 UYGULAMA

App Store ve Google Play Store toplam indirmelere bakıldığında, en çok indirilen 10 uygulama şu şekilde:

TikTok

Facebook

Zoom

WhatsApp

Instagram

Google Meet

Snack Video

Messenger

Telegram

Snapchat

SensorTower verilerine göre, Google Play Store ve App Store'un uygulamalardan kazandığı miktar da belli oldu.

Buna göre oyuncular, üçüncü çeyrekte App Store'dan 19 milyar dolar değerinde harcama yaparken, Play Store'un gelirleri ise 10.3 milyar dolar olarak hesaplandı.





ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE EN ÇOK KAZANAN 10 OYUN

Açıklanan verilere göre, 2020'nin ikinci çeyreğinde en çok gelir elde eden oyunlar ise şu şekilde: