Üçüncü çeyrekte en çok kazanan oyun ve uygulamalar belli oldu

Üçüncü çeyrekte en çok kazanan oyun ve uygulamalar belli oldu

Sensor Tower tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, yılın üçüncü çeyreğinde en çok kazanan oyun ve uygulamalar belli oldu. TikTok ve PUBG Mobile, listenin başını çekiyor.

Araştırma şirketi Sensor Tower, 2021'in üçüncü çeyreğine ait oyun ve uygulama kazançlarını paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, yılın üçüncü çeyreğinde uygulama mağazaları indirme rakamları açısından düşüş yaşasa da gelirler yükselişe geçti.

HARCANAN PARA 33,6 MİLYAR DOLAR

Son 3 aylık dönemde, Google Play ve App Store üzerinde kullanıcılar 33,6 milyar dolar para harcadı.

Gelirlerin büyük kısmına hakim olan App Store üzerinden 21.5 milyar dolar harcanırken, Google Play'de harcanan para ise 12,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK KAZANAN UYGULAMA TIKTOK

Google Play ve App Store toplamında en çok gelir elde eden uygulama TikTok oldu. İkinci sırada ise Piccoma yer alıyor. YouTube, Google One ve Disney+ ise sırasıyla ilk 5'i tamamlıyor.

Google Play Store ve App Store'da en çok gelir elde eden uygulamalara baktığımızda, App Store'un genel sıralamaya oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Ancak görebileceğiniz gibi Google Play'deki uygulama sıralaması biraz daha farklı.

Bu farkın oluşmasındaki en büyük neden ise Çin. Ülkede Google Mobil Servisleri’nin yasak olması nedeniyle birçok uygulama, üçüncü parti mağazalardan indiriliyor. Bu nedenle yukarıdaki Google Play Store verilerinde Çinli TikTok uygulaması zirvede değil.

EN ÇOK KAZANAN OYUN: PUBG MOBILE

Google Play ve App Store toplamında en çok gelir elde eden oyun ise PUBG Mobile oldu. Net rakam bilinmese de oyunun Çin versiyonu da dahil bugüne kadar 5 milyar dolar gelir elde ettiği açıklanmıştı