Ucuz iPhone isteyenler buraya! İşte iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler Apple’ın uygun fiyatlı iPhone SE ürünü yakında yenilenecek. Tamamen yeni bir tasarıma sahip olması beklenen telefon hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz yıllarda iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, iPhone 14 ve 15 serisinde böyle bir model tanıtmadı.

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni sızıntılar geliyor.

Yeni iPhone SE 4 nasıl olacak

Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz günlerde, telefon hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Ghost isimli proje altında geliştirilen cihaz, iPhone 8 tasarımını geride bırakacak ve iPhone 14’e oldukça benzer bir görünüşe sahip olacak, hatta cihazın boyutlarının iPhone 14 ile tamamen aynı olacağı belirtiliyor.

Telefonun yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği de belirtiliyordu. Ancak son raporlar, Touch ID yerine Face ID'nin olacağını söylüyor.

Geçtiğimiz yıllarda iPhone SE kameralarında fazla bir geliştirme yapmayan Apple, iPhone SE 4 modelinde ise oldukça gelişmiş kameralar kullanacak.

İddiaya göre yeni SE modeli, 48 MP bir kameraya sahip olacak. Söz konusu kameranın iPhone 14 Pro veya iPhone 15’te kullanılan kamera ile aynı olma ihtimali de var. Telefonun arka kısmında ikinci bir kameranın yer alması beklenmiyor.

Avrupa Birliği yasası gereği iPhone 15 ailesinde USB-C girişine yer veren Apple, iPhone SE4'te de USB-C girişini kullanacak.

Yeni eylem düğmesi

Bir başka sızıntıda ise iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan eylem düğmesinin yeni SE modelinde de olacağı söyleniyor.

iPhone SE 4 çıkış tarihi

Apple'ın tedarik zinciri ortaklarına göre, şirketin 2024 yılı için iPhone SE 4 planı bulunmuyor. Bu nedenle, telefon için en erken 2025 yılına işaret ediliyor.

500 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen iPhone SE 4 için uzun bir süre daha beklememiz gerekebilir.