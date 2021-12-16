Ucuz telefonlar için Android 12 Go tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikler

Düşük bütçeli akıllı telefonlar için Android 12 Go işletim sistemi tanıtıldı. Yeni sürümle gelen özellikleri derledik.

Google'ın, daha düşük seviye akıllı telefonlar için geliştirdiği Android Go işletim sistemi, birçok akıllı telefon modelinde kullanılabiliyor.

Günümüzde her ne kadar 4GB RAM ve 32GB depolama gibi özellikler giriş seviyesi olarak kabul edilse de hala dünyanın büyük kısmında 1GB-2GB RAM ve 8GB-16GB depolama alanları tercih ediliyor.

Google’ın uzun süredir devam ettirdiği Android Go sürümü, düşük donanımlı telefonlar için sistemi verimli kullanacak yazılımlar sunuyor. Böylece üst segment telefonlardaki Android 12 deneyimi, ucuz modellerde de yaşanabiliyor.

ANDROID 12 GO NELER SUNUYOR

Android 12 Go, tıpkı daha önceki Go sürümlerinde olduğu gibi sistemin ve uygulamaların kaynak kullanımını azaltarak telefonları yormuyor.

Android 12 Go sürümüne yapılan optimizasyonlar ile birlikte, uygulamalar yüzde 30 daha hızlı bir şekilde açılıyor.

Android 12 Go ile birlikte, belirli zaman dilimlerinde kullanılmayan uygulamalar bekleme moduna alınıyor ve böylece şarj ömrü artıyor.

Ayrıca ekran kilidi üzerinde profil değişimi yapılabilirken, Gizlilik Paneli ile de uygulamaların kişisel verilerinize ve donanıma erişimini görebiliyorsunuz.

Android 12 Go sürümü, önümüzdeki aylarda düşük bütçeli akıllı telefonlar için kullanıma sunulacak.