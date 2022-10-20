Ucuz telefonlar için Android 13 Go tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikler

Düşük bütçeli akıllı telefonlar için Android 13 Go işletim sistemi tanıtıldı. Yeni sürümle gelen özellikleri derledik.

Google'ın, daha düşük seviye akıllı telefonlar için geliştirdiği Android Go işletim sistemi, birçok akıllı telefon modelinde kullanılabiliyor.

Günümüzde her ne kadar 4GB RAM ve 32GB depolama gibi özellikler giriş seviyesi olarak kabul edilse de hala dünyanın büyük kısmında 1GB-2GB RAM ve 8GB-16GB depolama alanları tercih ediliyor.

Google’ın uzun süredir devam ettirdiği Android Go sürümü, düşük donanımlı telefonlar için sistemi verimli kullanacak yazılımlar sunuyor. Böylece üst segment telefonlardaki Android deneyimi, ucuz modellerde de yaşanabiliyor.

Android 13 Go tanıtıldı

Google, günümüzde 250 milyondan fazla aktif cihazda kullanılan Android Go sürümünü güncelledi. Yeni Android 13 Go ile birlikte telefonlara bazı yenilikler geliyor.

Android 13 Go sürümüyle Google, telefonunuzu daha işlevsel şekilde kullanabilmek için Keşfet özelliğini sisteme entegre etti. Ana ekranda sağa kaydırarak eriştiğiniz menüden ilginizi çekecek içeriklere ulaşmak artık mümkün hale geldi.

Android 13 Go ile birlikte Material You tasarım anlayışı işletim sistemine ekleniyor. Böylece telefonun renk düzeninin tamamı duvar kağıdınızla uyumlu olarak değiştirilebilecek.

Ayrıca yeni sürüm, bildirim izinleri ve uygulama dil tercihleri gibi bazı önemli Android 13 özelliklerini de getiriyor.

Google, Android 13 Go ile piyasaya çıkacak ilk akıllı telefonların 2023’te geleceğini duyurdu.