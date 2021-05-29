UFO söylentilerine konu olan Dünya üzerindeki 8 yer

UFO'ların izlerine rastlandığı iddia edilen Dünya üzerindeki 8 yeri yakından inceliyoruz.

Antik çağlardan beri, insanlar uzayda yaşam olasılığından bahsediyor. Bu konu hakkında henüz kesin bir şey keşfedilmemiş olsa da dünya çapında, insanların uzaylıların belirtilerini gördüğünü veya bunlarla karşılaştığını iddia ettiği çok sayıda gizemli yer var.

Romanya'daki sfenks şeklindeki kaya oluşumlarından, UFO temalı Avustralya yol duraklarına ve Çin'de galaksiler arası iletişimi dinleyen bir radyo teleskobuna kadar, UFO izlerine rastlandığı iddia edilen 8 farklı bölgeyi sizler için listeledik.

1- DAĞ SFENKSİ - BUŞTENİ, ROMANYA

Bucegi Tabiat Parkı dağlarındaki bu kaya oluşumu, Mısır'daki Büyük Sfenks'e benziyor. Pek çok efsane, bu kayanın kökenini açıklamaya çalışıyor.

Bazı söylentiler, bu kayanın eski zamanlarda bir tanrı olarak oyulduğunu söylerken, bazıları doğal olarak rüzgar tarafından oluştuğunu ve hatta uzaylıların bu yeri, dünyanın güçlü bir enerji kaynağı olduğu için kullandığını iddia ediyor.

2- PERM ANORMAL BÖLGESİ - MOLEBKA, RUSYA

M-üçgeni veya Rusya'nın 51. Bölgesi olarak da adlandırılan bu yer günümüzde de hala gizemini koruyor.

İddialara göre, bölgeyi ziyaret eden insanların saatleri duruyor ve tuhaf uğultu sesleri ortaya çıkıyor.

Hatta bazı insanlar, tanımlanamayan ışıklar ve gerçek uzaylıları gördüklerini bile iddia ediyor.

3- FAST TELESKOBU - GUIZHOU, ÇİN

Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyafram Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamış ve 2020 yılının başlarında hizmete açılmıştı.

Dünyanın en büyük tek çanak ve hassas radyo teleskobu FAST, karanlık madde için gökyüzünü tarıyor ve dünya dışı yaşamın izlerini araştırıyor. Bazı komplo teorisyenleri ise, teleskobun uzaylı yaşamı çoktan bulduğunu iddia ediyor.

Saniyede 38 GB veri toplayabilen FAST, uzaydan radyo frekans dalgalarını dinliyor. Galaksilerde doğal hidrojen arayarak, anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızlarının sinyallerini keşfedecek ve uzayda yaşam çalışmalarına katkıda bulunacak FAST, "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor.

4- 51. BÖLGE - NEVADA, ABD

Uzaylılarla ilgili içerikten 51. bölgeden bahsetmemek olmaz. Yıllardır uzaylı spekülasyonlarına neden olan bu bölge, Nevada'daki Groom Gölü yakınlarında faaliyet gösteriyor.

Belki de UFO'lar ve dünya dışı yaşamla ilişkilendirilen en ünlü bölge olan bu son derece gizli askeri tesis, gizliliği nedeniyle birçok komplo teorisi ortaya çıkmasına neden oldu.

51. Bölge'de, düşen bir UFO'nun ve uzaylı cesetlerinin incelendiği ve uzaylı teknolojilerinin araştırıldığı iddia ediliyor.

Bu bölgenin özel güvenliği, Cammo Dudes ismi verilen bekçiler tarafından sağlanıyor. Sınıra yaklaşan insanları ve araçları belli bir zamandan sonra uyaran bekçiler, sınırdan ayrılmayanlara yüksek miktarda para cezası kesebiliyor.

51. Bölgeye yetkisiz hiç kimse alınmadığından, daha üst düzey askeri görevlilerin öldürme yetkisi de bulunuyor.

5- GIANT ROCK - MOJAVE ÇÖLÜ, KALİFORNİYA

ABD'deki Mojave Çölü'nde bulunan dev kaya, genellikle jeoloji meraklıları tarafından değil UFO ilgilileri tarafından ziyaret ediliyor.

Çölün ortasındaki bu devasa kayanın UFO'larla ilgisi 1930 yıllarında başladı. 32 yaşındaki Ohio yerlisi ve havacılık tüccarı George Van Tassel, o zamanlar kayanın etrafındaki araziyi satın aldı ve ailesiyle buraya yerleşti.

Tassel, 1952'de yayınlanan Uçan Daireye Bindim kitabında, o bölgede uzaylılarla nasıl iletişim kurduğunu anlatıyor. Uzaylıların kendisine, insanları iyileştirecek ve güçlendirecek bir zaman makinesinin nasıl inşa edileceğini anlattığını iddia eden Tassel, dev kayanın 5 kilometre güneyinde dev bir kubbe inşa ederek çalışmaya başladı.

George Van Tassel, aynı zamanda kendisi ve zaman makinenin gelişimi için para toplamak amacıyla Giant Rock çevresinde çok sayıda UFO kongreleri düzenledi. Günümüzde ise bu devasa kayanın UFO bölgesi olduğuna dair net bir bulgu yok.

6- SAN CLEMENTE UFO YOLU - ŞİLİ

Bu bölgeyi, dünyanın resmi olmayan UFO başkenti olarak kabul eden araştırmacılar, bölgede yüzlerce UFO gözleminin rapor edildiğini söylüyor.

Zamanla bölge o kadar popüler oldu ki Şili turizm kurulu 2008'de bu bölgede resmi bir UFO yolu oluşturdu ve turizme açtı.

Söz konusu bölge, bazı insanlar tarafından UFO'lar için bir iniş pisti olduğu düşünülen, mükemmel şekilde kesilmiş 200 kayadan oluşuyor.

7- RENDLESHAM ORMANI - İNGİLTERE

40 yıl önce, İngiltere'deki Rendlesham Ormanı'nı ziyaret eden birkaç kişi, buradaki açık bölgeye inen bir UFO gördüğünü iddia etti.

Daha sonra bölgeden rapor edilen gizemli ışıkların sayısında artış yaşanınca, araştırma ekibi ormanı inceleme altına aldı.

Araştırma sonucunda her ne kadar UFO bulunamasa da ormandaki bazı ağaçlarda yanık izleri ve kırık dal parçaları bulundu.

8- WYCLIFFE WELL - AVUSTRALYA

"Avustralya'nın UFO Başkenti" olarak bilinen bu bölgede, yıllar boyunca UFO vakalarının görüldüğü söyleniyor.

Dünya dışı varlıkların oldukça konuşulduğu bölgede, ziyaretçiler için uza temalı mankenler, benzin istasyonları ve restoranlar da bulunuyor.

Çölün ortasında yer alan bu küçük yerleşim, çoğunlukla Alice Springs ve Tennant Creek kasabaları arasında bir mola yeri olarak ziyaret ediliyor.

Wycliffe Well, Avustralya'dan ve yurt dışından ciddi UFO meraklılarının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana uzaylı deneyimleri için geldiği bir yer olarak biliniyor..

Uçsuz bucaksız çöl bölgesi ve 360 ​​derecelik düz görüş, havadaki herhangi bir hareketi izleme şansını artırıyor. Bu durum, Wycliffe Well'i dünyada UFO tespiti için en iyi yerlerden biri yapıyor.

Kaynaklar: Newsweek, France24, National Geographic, Nature.com, Time, The Guardian, Australian Explorer.