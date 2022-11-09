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    Uganda ilk uydusunu başarıyla uzaya gönderdi

    Doğu Afrika ülkesi Uganda, ilk uydusunu NASA aracılığıyla başarıyla fırlattı.
    • 09.11.2022 - 09:34
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    Uganda ilk uydusunu başarıyla uzaya gönderdi

    Son yıllarda iyice kızışan uzay yarışına farklı ülkeler de dahil olmaya başladı. Bu ülkelerden biri de Uganda oldu.

    Doğu Afrika ülkesi Uganda, ilk uydusunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlattı. Uganda Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ugandalı ve Japon mühendisler tarafından geliştirilen "PearlAfricaSat-1" isimli uydunun, aralık ayında alçak yörüngeye yerleşeceğini açıkladı.

    AA'nın haberine göre söz konusu uydu; hava durumu tahminleri, su seviyesi kontrolü, doğal kaynakların haritalandırılması ve tarımsal amaçlı kullanılacak.

    NASA fırlatmaya öncülük etti

    Afet önleme ve altyapı planlamada da kullanılacak olan uydu, NASA tarafından fırlatıldı. Ülkenin ilk uydu programı olma özelliği taşıyan uyduyla daha sonra bu alanda yetişen yerel mühendislerin iletişim kuracağı belirtildi.

    Sahra Altı Afrika'da Gana, Nijerya, Güney Afrika, Etiyopya ve Ruanda gibi az sayıda ülkenin uzayda uydusu bulunuyor.

    uganda


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