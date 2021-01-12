Uganda'dan Facebook'a tepki: Seçime müdahale ediliyor

Uganda'da yetkililer, 14 Ocak'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Facebook'a tepki gösterdi.

Son zamanlarda sosyal medya platformları ile Donald Trump arasında ciddi bir savaş var. ABD seçimlerinden önce Trump'ın bazı paylaşımlarını yayınlamamakla suçlanan Facebook, ardından kongre baskınından sonra hem Trump'ı hem de destekçilerini engellemişti.

Son zamanlarda benzer bir durum da Uganda'da yaşanıyor. Uganda'da yetkililer, 14 Ocak'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Facebook'a tepki gösterdi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Don Wanyama, basına yaptığı açıklamada, Facebook'un, mevcut devlet başkanı Yoweri Museveni'yi destekleyen bazı hesapları kapattığı bilgisini paylaştı.

Kapatılan hesaplar arasında bazı hükümet yetkilileri ve iktidar partisi üyelerinin de hesapları bulunuyor.







"SEÇİME MÜDAHALE EDİYOR"

Wanyama, Facebook'u, devlet başkanı adayı olan ve "Bobi Wine" ismiyle bilinen şarkıcı Robert Kyagulanyi'yi desteklemekle suçlayarak, "Facebook, Uganda'nın seçim sürecine müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Musevini'yi destekleyen hesapların Facebook tarafından kapatıldığına dikkati çeken Wanyana, "Eğer insanlar dış müdahale için bir kanıt istiyorsa şimdi sahipler." açıklamasını yaptı.

Uganda'da 14 Ocak'ta yapılacak seçimlerde 11 aday yarışacak. Askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.