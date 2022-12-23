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    Ukrayna, SpaceX'ten daha fazla Starlink terminali alacak

    Ukrayna, daha fazla Starlink terminali almak için SpaceX ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 10:14
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    Ukrayna, SpaceX'ten daha fazla Starlink terminali alacak

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünyanın önde gelen şirketleri, Ukrayna halkına yardım elini uzatmıştı.

    Bu şirketlerden biri olan ABD'li SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i bölgede aktif etmiş ve gereken ekipmanları Ukrayna halkına göndermişti.

    Ukrayna, daha fazla Starlink terminali alacak

    Ukrayna, SpaceX’ten 10 binden fazla yeni Starlink terminali almak için anlaşmaya vardı. Söz konusu antenler, Ukraynalıların SpaceX’in uyduları üzerinden internete bağlanmalarını sağlıyor.

    SpaceX ile aralarındaki sorunları çözdüklerini söyleyen Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Federov, maliyetlerin çok sayıda Avrupa ülkesinin desteğiyle karşılanacağını belirtti.

    starlink

    Ukrayna'daki Starlink terminallerine zam gelmişti

    Ukrayna’da bir Starlink terminali sahibi olmanın fiyatı neredeyse iki katına çıktı. Terminalin fiyatı 385 dolardan 700 dolara çıkarken, abonelik ücreti 60 dolardan 75 dolara yükseldi.

    Rusya’nın Ukrayna’nın elektrik şebekesine yönelik saldırıları nedeniyle mobil iletişimde sıkıntılar yaşanıyor. Bazı bölgelerde, sadece Starlink terminalleriyle internete bağlanılabiliyor.


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