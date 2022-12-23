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- Ukrayna, SpaceX'ten daha fazla Starlink terminali alacak
Ukrayna, SpaceX'ten daha fazla Starlink terminali alacak
- Haber Merkezi
- 23.12.2022 - 10:14
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünyanın önde gelen şirketleri, Ukrayna halkına yardım elini uzatmıştı.
Bu şirketlerden biri olan ABD'li SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i bölgede aktif etmiş ve gereken ekipmanları Ukrayna halkına göndermişti.
Ukrayna, daha fazla Starlink terminali alacak
Ukrayna, SpaceX’ten 10 binden fazla yeni Starlink terminali almak için anlaşmaya vardı. Söz konusu antenler, Ukraynalıların SpaceX’in uyduları üzerinden internete bağlanmalarını sağlıyor.
SpaceX ile aralarındaki sorunları çözdüklerini söyleyen Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Federov, maliyetlerin çok sayıda Avrupa ülkesinin desteğiyle karşılanacağını belirtti.
Ukrayna'daki Starlink terminallerine zam gelmişti
Ukrayna’da bir Starlink terminali sahibi olmanın fiyatı neredeyse iki katına çıktı. Terminalin fiyatı 385 dolardan 700 dolara çıkarken, abonelik ücreti 60 dolardan 75 dolara yükseldi.
Rusya’nın Ukrayna’nın elektrik şebekesine yönelik saldırıları nedeniyle mobil iletişimde sıkıntılar yaşanıyor. Bazı bölgelerde, sadece Starlink terminalleriyle internete bağlanılabiliyor.