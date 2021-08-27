Ülke olarak Fransa seçildiğinde eski iPhone'lar hızlanıyor

Çinli kaynaklara göre, eski iPhone'ların ülkesi Fransa olarak değiştirilirse telefonlar çok daha hızlı ve akıcı çalışıyor. İşte bu durumun arkasındaki ilginç neden...

Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı.

Geçtiğimiz yıllarda Fransa, iPhone'ları bilerek yavaşlattığı için Apple'a gözdağı vermiş ve ciddi para cezaları kesmişti. Görünüşe göre Apple, yeni bir ceza daha yememek için Fransa'ya ayrıcalık tanıyor.

ÜLKE FRANSA SEÇİLİRSE, ESKİ iPHONE'LAR HIZLANIYOR

Çinli kaynaklara göre Apple, Fransa'yı planlı eskitme programına dahil etmiyor. Özellikle eski iPhone ve iPad'lerde ülke olarak Fransa seçildiğinde, cihazlar çok daha hızlı ve akıcı oluyor. Üstelik meydana gelen bu hızlanma, telefonların GeekBench skorlarına da yansıyor.

Paylaşılan yukarıdaki görsel, eski bir iPhone modelinin GeekBench skorlarına ait. Fransa dışındaki bir bölgede 286 bin 632 puan alan telefon, ülke olarak Fransa seçildiğinde bu puan 298 bin 321'e çıkıyor.

Çinli kaynaklara göre bu durum, yalnızca eski iPhone modelleri için geçerli ve iPhone 12 serisinde işe yaramıyor.

iPHONE'LARDA BÖLGE NASIL DEĞİŞTİRİLİR

iPhone'larda bölge değiştirmeden önce, bilmeniz gereken bazı detaylar var. Konumunuzu güncellemeden önce, mağaza kredinizi harcamanız, aboneliklerinizi iptal etmeniz ve yeni ülke veya bölgenize ait bir ödeme yöntemi edinmeniz gerekir.

Ülkeyi veya bölgeyi değiştirmeden önce yapılması gerekenler:

Apple Kimliğinizde kalan bakiyeyi harcayın. Bakiyeniz olup olmadığından emin değilseniz Apple Kimliği bakiyenizi kontrol edin.

Aboneliklerinizi iptal edin ve abonelik döneminin sona ermesini bekleyin.

Tüm üyeliklerin, ön siparişlerin, kiralanan filmlerin veya Sezon Aboneliklerinin süresinin dolmasını ve mağaza kredisiyle ilgili bekleyen para iadesi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyin. Ön siparişleri iptal edebilirsiniz.

Yeni ülke veya bölgeye ait bir ödeme yönteminiz olduğundan emin olun. Hangi ödeme yöntemlerini kullanabileceğinizi görün.

Uygulama, müzik, film, TV şovu ve kitaplarınızı, gelecekte bunları yürütmek, çalmak, oynatmak veya okumak için kullanabileceğiniz tüm aygıtlara yeniden indirin.

Bunun nedeni, bazı içerik türlerinin yeni ülke veya bölgenizde kullanıma sunulmuyor olma ihtimalidir. (Yeni ülke veya bölgenizde hangi tür içerik ve servislerin kullanılabildiğini öğrenin.)

1- Ayarlar uygulamasını açın.

2- Adınıza, ardından Ortamlar ve Satın Almalar'a dokunun.

3- Hesabı Görüntüle'ye dokunun. Giriş yapmanız istenebilir.

4- Ülke/Bölge seçeneğine dokunun

5- Ülkeyi veya Bölgeyi Değiştir seçeneğine dokunun.

6- Yeni ülke veya bölgenize dokunup Hüküm ve Koşullar'ı inceleyin.

7- Sağ üst köşedeki Kabul Et'e dokunun, sonra onaylamak için tekrar Kabul Et'e dokunun.

8- Bir ödeme yöntemi seçip yeni ödeme bilgilerinizi ve fatura adresinizi girin, sonra İleri'ye dokunun. Yeni ülkeniz veya bölgeniz için geçerli bir ödeme yöntemi girmeniz gerekir.