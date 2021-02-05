Ülkeden çekileceği gündeme gelen Google, Avustralya Başbakanı ile görüştü

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Google’ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ile pazardan çekilme konusunu değerlendirdi.

Avustralya hükümetinin geçtiğimiz yıl aldığı karara göre Google ve Facebook, Avustralyalı medya organlarıyla bir anlaşma yapacak ve yayınladıkları haber başına medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacaktı.

Google Avustralya genel müdürü Mel Silva, söz konusu yasa teklifinin “uygulanamaz” olduğunu belirterek, “Bu durum yasalaşacak olursa, bize Google Arama’yı Avustralya’da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka bir seçenek bırakmaz.” ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Google'ın ülkeden çekilmesi halinde, boşluğun Microsoft'la doldurulabileceğini söylemişti.





BAŞBAKAN VE GOOGLE CEO'SU GÖRÜŞTÜ

Başbakan Morrison ve Google'ın CEO’su Sundar Pichai, konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Morrison başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin "yapıcı" geçtiğini söyledi.

Görüşmenin ardından Google'ın ülkesindeki geleceğine "daha olumlu" baktığını belirten Morrison, "Onlara, sürece katılmaları için cesaret vermesi gereken, mümkün olan en iyi sinyalleri verdim. Avustralya'da hizmet sunmaya devam etmeleri konusunda onları, çok daha olumlu bir alana yöneltmeyi başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TASARIDAN VAZGEÇİLMEYECEK

Google'ın arama motorunu kapatma konusundaki tehdidini geri çekip çekmediği konusunda bilgi vermeyen Morrison, görüşmede hükümetinin söz konusu tasarıyı yasalaştırma planından vazgeçmeyeceğini açıkça belirttiğini sözlerine ekledi.

Avustralya'da en çok kullanılan Google'ın arama motoru, ülkedeki pazar payının yüzde 95’ini elinde tutarken, ikinci sıradaki Bing’in pazar payı ise yüzde 3,7.

