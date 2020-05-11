Ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları zirve yaptı

Ülkemizde satılan akıllı telefonların fiyatları yükselmeye devam ediyor. Özellikle orta seviye telefonlarda büyük fiyat artışı yaşanıyor.

Son haftalarda dolar kurunun yükselmesi ve fiyatı 200 dolardan az olan cep telefonlarının ithalatına getirilen gözetim uygulaması kararı, ülkemizdeki akıllı telefon fiyatlarını bir hayli artırdı.

Birçok akıllı telefonun satış fiyatı yükselirken, özellikle orta segment telefonların fiyatlarında 500 lirayı aşan artışlar görüldü.

Şimdi sizlerle birlikte bazı akıllı telefonlarda yaşanan fiyat artışlarına daha yakından bakalım.

REDMI NOTE 8

SAMSUNG GALAXY A51

HUAWEI P20 LITE

REDMI NOTE 8 PRO

SAMSUNG GALAXY A30s

HONOR 8S

HONOR 8C

REALME 5 PRO

iPHONE 8 PLUS

SAMSUNG GALAXY A71

SAMSUNG GALAXY A30

Akıllı telefonların son fiyatlarına baktığımızda, genellikle giriş ve orta seviye modellerde ciddi fiyat artışının olduğunu görüyoruz. Üst segment telefonların fiyatlarında ise dalgalanmalar devam ediyor.

(Veri kaynağı: Akakçe)