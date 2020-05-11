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    Ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları zirve yaptı

    Ülkemizde satılan akıllı telefonların fiyatları yükselmeye devam ediyor. Özellikle orta seviye telefonlarda büyük fiyat artışı yaşanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2020 - 12:57
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    Ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları zirve yaptı

    Son haftalarda dolar kurunun yükselmesi ve fiyatı 200 dolardan az olan cep telefonlarının ithalatına getirilen gözetim uygulaması kararı, ülkemizdeki akıllı telefon fiyatlarını bir hayli artırdı.

    Birçok akıllı telefonun satış fiyatı yükselirken, özellikle orta segment telefonların fiyatlarında 500 lirayı aşan artışlar görüldü.

    Şimdi sizlerle birlikte bazı akıllı telefonlarda yaşanan fiyat artışlarına daha yakından bakalım.

    REDMI NOTE 8

    redmi

     

    SAMSUNG GALAXY A51

    galaxy-a51

     

    HUAWEI P20 LITE

    HUAWEİ

     

    REDMI NOTE 8 PRO

    redmi

     

    SAMSUNG GALAXY A30s

    samsung

     

    HONOR 8S

    honor8s

    HONOR 8C

    honor

     

    REALME 5 PRO

    realme

     

    iPHONE 8 PLUS

    İPHONE

     

    SAMSUNG GALAXY A71

    a71

     

    SAMSUNG GALAXY A30

    GALAXU

    Akıllı telefonların son fiyatlarına baktığımızda, genellikle giriş ve orta seviye modellerde ciddi fiyat artışının olduğunu görüyoruz. Üst segment telefonların fiyatlarında ise dalgalanmalar devam ediyor.

    (Veri kaynağı: Akakçe)

    Instagram: @eshteknoloji

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