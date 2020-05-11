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- Ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları zirve yaptı
Ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları zirve yaptı
Ülkemizde satılan akıllı telefonların fiyatları yükselmeye devam ediyor. Özellikle orta seviye telefonlarda büyük fiyat artışı yaşanıyor.
- Haber Merkezi
- 11.05.2020 - 12:57
Son haftalarda dolar kurunun yükselmesi ve fiyatı 200 dolardan az olan cep telefonlarının ithalatına getirilen gözetim uygulaması kararı, ülkemizdeki akıllı telefon fiyatlarını bir hayli artırdı.
Birçok akıllı telefonun satış fiyatı yükselirken, özellikle orta segment telefonların fiyatlarında 500 lirayı aşan artışlar görüldü.
Şimdi sizlerle birlikte bazı akıllı telefonlarda yaşanan fiyat artışlarına daha yakından bakalım.
REDMI NOTE 8
SAMSUNG GALAXY A51
HUAWEI P20 LITE
REDMI NOTE 8 PRO
SAMSUNG GALAXY A30s
HONOR 8S
HONOR 8C
REALME 5 PRO
iPHONE 8 PLUS
SAMSUNG GALAXY A71
SAMSUNG GALAXY A30
Akıllı telefonların son fiyatlarına baktığımızda, genellikle giriş ve orta seviye modellerde ciddi fiyat artışının olduğunu görüyoruz. Üst segment telefonların fiyatlarında ise dalgalanmalar devam ediyor.
(Veri kaynağı: Akakçe)
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