Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü (ITER) nedir

Termonükleer Deneysel Reaktörü (ITER), dünyanın en büyük karbonsuz nükleer füzyon projesidir.

Dünyanın en büyük karbonsuz nükleer füzyon projesi olan Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü (ITER) projesi, ilk olarak 1985 yılında ABD başkanı Ronald Reagan ve Rus Lider Mikhail Gorbaçov’un katıldığı bir zirvede gündeme gelmişti.

Tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz enerji vaadi ile yola çıkan bu dev proje, tıpkı Güneş'te yer alan füzyon tepkimelerine benzer bir şekilde atomları birleştirerek enerji üretmeyi amaçlıyor.





GÜNEŞ ORTAMI OLUŞTURULACAK

Güneş ortamını gezegenimizde oluşturmak için yola çıkılan bu projede, Güneş'ten 10 kat daha yüksek ısıya erişilebilecek.

Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü (ITER) diye bilinen makinenin parçaları dünyanın farklı bölgelerinde geliştiriliyordu. 2020'nin temmuz ayında ise bu parçalar, birleştirilmek üzere Fransa'da bir araya getirilmeyw başlandı.

27 ÜLKE ORTAK ÇALIŞIYOR

ITER projesi 2006’da ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık, İsviçre, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve toplamda 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin iş birliğiyle başlatıldı.



23.6 milyar dolarlık projedeki reaktörün başlangıç ​​deneylerinin Aralık 2025'te başlaması planlanıyor. Ardından ilk ultra-sıcak plazma 2025 yılı sonlarında üretilecek ve gelecek 10 yıl boyunca veriler incelenerek reaktörün doğru çalışıp çalışmadığı tespit edilecek.