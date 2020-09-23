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    Uluslararası Uzay İstasyonu, ani bir manevrayla uzay çöpüne çarpmaktan kurtuldu

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nun operatörleri, 22 Eylül Salı günü karşılarına çıkan bir uzay çöpüne çarpmamak için hızlı bir manevra yapmak zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 16:01
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 16:01
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    Uluslararası Uzay İstasyonu, ani bir manevrayla uzay çöpüne çarpmaktan kurtuldu

    Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

    Saatte 27 bin kilometre hızla yörüngede dönen bu dev yapının karşısına çıkacak en ufak bir uzay çöpü bile ağır hasarlara neden olabilir

    Geçtiğimiz haftalarda Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), enkaza dönen bir ABD uydusunun Uluslararası Uzay İstasyonu’yla çarpışma riski olduğunu ve bu sebeple istasyonun yörüngesinin değiştirilmesi gerekebileceğini açıklamıştı.

    Hatta durum o kadar ciddiydi ki istasyonda görevli astronotlardan, acil bir kaçış için hazır bekletilen Soyuz MS-16 aracına yakın olmaları istendi.

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    HIZLI MANEVRAYLA ÇARPIŞMAKTAN KURTULDU

    Beklenen uzay enkazı, 22 Eylül Salı günü istasyona hızlı bir şekilde yaklaştı. Görevliler, hızlı bir manevrayla  uzay istasyonunun yörüngesini değiştirerek olası bir çarpışmayı engelledi.

    Söz konusu tehlike geçtikten sonra NASA astronotu Chris Cassidy ve Rus kozmonotlar Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner, normal görevlerine geri döndü.

    Uluslararası Uzay İstasyonu, ani bir manevrayla uzay çöpüne çarpmaktan kurtuldu #2

    Uzay enkazları çoğunlukla, hizmet dışı bırakılmış uydular veya roket fırlatmalarından arda kalan parçalardan oluşuyor. NASA'ya göre, şu anda Dünya'nın etrafında dönen on milyonlarca uzay çöpü var ve bu çöplerin çoğu 1 mm'den küçük olduğu için takip edilemiyor.

    Ancak enkazlar arasında, mermer büyüklüğünde yaklaşık 500 bin cismin olduğu tahmin ediliyor.

    UZAY İSTASYONUNA UZAY ÇÖPÜ ÇARPARSA NE OLUR?

    Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi, Uluslararası Uzay İstasyonu yörüngede saatte 27 bin kilometre hızla dolaşıyor. Bu nedenle en ufak bir uzay çöpü bile ağır sonuçlar yol açabilir.

    Aynı zamanda böyle bir çarpışmadan doğacak binlerce parça, yörüngede aktif halde bulunan birçok uyduyu etkileyebilir. Bunun sonucunda da Dünya'daki iletişimde aksaklıklar yaşanabilir.

    Ayrıca istasyonda görevli astronotların sağlığı da tehlikeye girebilir.

    Instagram@eshteknoloji

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