Uluslararası Uzay İstasyonu araştırmasına göre bakteriler Mars yolculuğuna hazır

Radyasyona ve diğer çevresel tehditlere karşı çok yüksek dirence sahip bir bakterinin, Uluslararası Uzay İstasyonu dışında 3 yıl boyunca yaşadığı ve Mars yolculuğuna hazır olduğu bildirildi.

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Mikropların bir gezegenden diğerine taşınarak yaşamı başlatabileceklerine ilişkin teoriyi test etmek amacıyla tasarlanan Japon Tanpopo misyonu da bu deneylerden bir tanesi.

Deney kapsamında, alüminyum levhalar içinde kurutulmuş Deinococcus bakterisi topakları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışındaki panellere yerleştirildi.

Çeşitli kalınlıklarda Deinococcus topakları koyulan levhalardan 1, 2 ve 3 yıl sonra veri toplandı ve bakterinin ne kadar dayandığı test edildi.

BAKTERİLER UZAYDA HAYATTA KALDI

Uzmanlar, 0,5 milimetreden daha büyük topaklar halindeki bakterilerin DNA hasarıyla kısmen hayatta kaldığını gözlemledi.

Bilim insanları, söz konusu çalışma için "bulguların, birkaç yıl içinde mikropların gezegenler arası transferinin olasılığını desteklediği" değerlendirmesinde bulundu.

"Bakterilerin Conan"ı olarak anılan Deinococcus'un; soğuğa, sıvı kaybına ve aside karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.

3 BİN KAT RADYASYONA DİRENÇ GÖSTERİYOR

Guinness Dünya Rekorları Kitabı'nda yaşamın ışığa en dayanıklı formu olarak anılan Deinococcus bakterisinin bir insanı öldürebilecek radyasyonun 3 bin katına direnç gösterdiği ifade ediliyor.